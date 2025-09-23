Tunisie: Expatriés - La belle semaine de Ghandri

L'axial polyvalent monte en gamme à Grozny.

Après avoir marqué contre le Zénith Saint Petersburg, le défenseur central d'Akhmat Grozny, Nader Ghandri, a encore fait parler de lui. En recevant le titre d'homme du match lors de la victoire (2-1) face à Pari NN, Ghandri a démontré une fois de plus son niveau et poursuit son parcours fulgurant en championnat russe.

Saâd a subi la loi de Mayence

En Bundesliga, Elias Saâd et Augsbourg n'ont pas fait le poids face à Mayence, suite à une défaite 4-1. Sorti à la pause, à 2-0, Saâd a enchaîné un 3e revers consécutif. A noter que Gharbi est resté sur le banc de touche durant toute la partie.

Second but de Ben Hassine

Après son but face au Partizan il y a 1 mois et demi, l'ancien joueur de l'Etoile, Ben Hassine, a remis le paquet. Le milieu de terrain Louay Ben Hassine a contribué à l'importante victoire 2-0 de Radnicki 1923 contre le Spartak lors de la neuvième journée du championnat serbe. Il a inscrit le but de son équipe sur penalty, qu'il a lui-même obtenu. Il a participé à l'intégralité du match, mais en ayant écopé d'un carton jaune à la 37e. Son équipe est 6e, avec 3 victoires lors des 4 derniers matchs.

Valéry, passeur décisif

Lors de la victoire de Sheffield Wednesday contre Portsmouth 2-0, l'arrière droit des Hiboux, Yan Valery, a été titularisé jusqu'à la fin de la rencontre, mais il a récolté un carton jaune. Il a réalisé une belle performance, offrant une passe décisive sur le deuxième but de son équipe. Avec 38 ballons touchés, 78% de passes réussies (14 sur 18), 2 occasions créées, 2 longs ballons précis (2/2), une grosse occasion créée, un tir cadré et 2 dribbles réussis sur 3, Valéry a réussi son match.

Adam Essid Garcia passe à Leganés

Le jeune attaquant tunisien, Adam Essid Garcia, 14 ans, a récemment quitté le Real Madrid pour opter en faveur du CD Leganés de Madrid, où il évoluera en tant qu'avant-centre chez les U16. Né d'un père tunisien et d'une mère espagnole, Garcia a rallié le CDF du Real Madrid à l'âge de 5 ans où il s'est rapidement illustré grâce à un talent offensif inné.

En 2021, avec l'équipe des Jeunes Merengue, il enfile 41 buts en 25 matchs. Et à présent, pour murir davantage, à 14 ans, il a intégré l'équipe U16 de Léganes pour franchir un nouveau palier. Aujourd'hui, la direction technique de la FTF suit son évolution de très près et aurait même priorisé son ralliement aux Aiglons dans un premier temps. Un véritable projet d'avenir pour les Aigles de Carthage.