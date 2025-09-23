Tunisie: Selon le Dr. Afef Hammami - « Il y a des signes annonciateurs de l'Alzheimer »

Le docteur Afef Hammami, gérontologue et Présidente de l'Association tunisienne de lutte contre la maladie d'Alzheimer, a partagé, lors d'un direct sur les réseaux sociaux dimanche soir à l'occasion de la Journée mondiale d'Alzheimer (le 21 septembre), des signes précoces permettant de détecter la maladie et de la diagnostiquer à un stade initial.

Les signes précurseurs

Selon le Dr Hammami, qui est également directrice exécutive d'un centre privé de traitement des troubles de la mémoire, ces signes peuvent inclure des troubles du comportement tels que l'anxiété, la tristesse ou la colère dues à la perte de mémoire, l'agressivité, des problèmes de langage, la difficulté à suivre une conversation ou à trouver ses mots, des troubles du sommeil, des problèmes de réflexion simple, l'incapacité à planifier, ainsi que l'isolement.

D'autres signes selon l'OMS

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a également publié d'autres signes sur son site web, qui comprennent :

L'oubli d'événements récents.

Le fait de perdre ou de mal placer des objets.

Se perdre en marchant ou en conduisant, même dans des endroits familiers.

Ne plus pouvoir reconnaître l'heure.

Des difficultés à résoudre des problèmes ou à prendre des décisions.

Des difficultés à accomplir des tâches quotidiennes habituelles.

L'incapacité à évaluer visuellement les distances entre les objets.

Des changements de personnalité, un comportement inapproprié.

Le retrait du travail ou des activités sociales.

Le manque d'empathie pour les sentiments des autres.

Le Dr Hammami a souligné que la plupart ou seulement une partie de ces signes peuvent être présents chez une personne atteinte d'Alzheimer, ce qui peut aider à un diagnostic précoce.

Les facteurs de risque et l'évolution de la maladie

Selon la gérontologue, les principaux facteurs de risque d'Alzheimer sont :

L'âge (plus de 60 ans).

L'hypertension artérielle.

Le diabète.

Le surpoids ou l'obésité.

Le tabagisme.

La consommation excessive d'alcool.

La sédentarité.

L'isolement social et la dépression.

La maladie d'Alzheimer évolue généralement en trois phases. La première se caractérise par des pertes de mémoire, des problèmes de langage, l'isolement et l'incapacité à planifier. La deuxième phase est marquée par des troubles du comportement. Enfin, à la troisième phase, le patient perd son autonomie, même avec un traitement, et devient incapable d'effectuer des tâches et des activités quotidiennes. Dans les cas les plus avancés, le patient peut devenir alité et souffrir de diverses infections (pulmonaires ou cutanées) qui peuvent entraîner de graves complications.

Conseils pour les aidants

La spécialiste a conseillé d'adopter une attitude positive face aux patients d'Alzheimer qui deviennent agressifs. Elle suggère de comprendre leur comportement, de les laisser seuls dans un environnement sûr pendant quelques minutes pour qu'ils retrouvent leur calme, et de déterminer si cette agressivité est due à des douleurs physiques ou à des troubles du sommeil. Elle a ajouté qu'à un stade avancé, les patients peuvent avoir des hallucinations et des délires, et qu'il est important d'être compréhensif et de ne pas contredire la réalité qu'ils perçoivent, afin qu'ils restent sereins.

La maladie d'Alzheimer affecte les cellules cérébrales en raison de l'accumulation de protéines, ce qui provoque leur mort progressive et une détérioration des fonctions cognitives, entraînant une perte d'autonomie pour le patient.