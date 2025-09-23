Afrique: Volley - Mondial du Japon-demain matin (8h30) Tunisie-Tchéquie - Une opportunité historique

Les Aigles de Carthage ont les moyens de passer

Demain, une belle occasion s'offre à l'équipe nationale tunisienne pour se qualifier et rejoindre le top 8 du Championnat du monde de volley-ball masculin.

Ayant terminé en tête de son groupe, à un point de l'Iran, c'est d'ailleurs la première fois qu'une équipe africaine ou arabe termine en tète de groupe, la Tunisie est appelée à rencontrer la République tchèque, deuxième du groupe H.

Les Tchèques ont terminé à un point derrière la Serbie, première du groupe qui a vu l'élimination du Brésil, champion olympique historique, triple vainqueur de la Coupe du monde et redoutable équipe internationale, dès le premier tour par un seul set.

Le meilleur résultat enregistré par la Tunisie aux Championnats du monde remonte à 2006, avec une quinzième place. Parviendront-ils à battre la République Tchèque pour atteindre le Top 8 ? Cette qualification a été amplement commentée : «La discipline technique et tactique, la concentration et la ruse du sélectionneur ont permis aux Aigles de s'élever».

Des sensations

Grâce à son talent, son intelligence, son adresse et la touche magique du sélectionneur italien Camilo Blacchi, l'équipe nationale tunisienne a retrouvé ses sensations et a haussé le rythme que ses adversaires avaient du mal à suivre. Maintenant que pourrait-il se passer ?

La république tchèque est l'héritière de la grande Tchécoslovaquie qui régnait sur ce sport. N'empêche, elle est actuellement une des meilleures formations européennes et elle a son mot à dire.

Forte de son expérience et de son ambition, l'équipe de Tunisie a atteint son premier objectif et a décroché son billet pour le second tour avec un excellent classement.

Elle n'a plus qu'à entretenir cet élan et à garder ces qualités psychologiques qui lui ont permis de dépasser le piège égyptien. La formation tunisienne a démontré l'étendue de ses capacités techniques lors de la rencontre qui l'a opposée aux Pharaons.

Services parfaits et dévastateurs, remontées au filet rapides, bloc à point, large variation du jeu, il y avait tous les ingrédients d'un match au sommet. C'est la raison pour laquelle nous ne serions pas surpris qu'ils puissent surmonter cet obstacle de taille.