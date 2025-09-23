Tunisie: Natation/Convoqué en sélection - Ramy Rahmouni - Rien n'est encore clair

La Presse -- Une nouvelle qui a peut-être fait revenir le sourire pour les fans de la natation, la Fédération Tunisienne de Natation a dévoilé la liste officielle de l'équipe nationale, toutes catégories d'âge confondues. Y figure le nom de Ramy Rahmouni.

Est-ce que cela signifie que le dossier est réglé ? Nous aimerions le savoir et un communiqué retraçant les péripéties de toute cette affaire, qui a mis à mal bien des Tunisiens, ne serait pas de trop.

Aucune allusion au déroulement des discussions et aux modalités de règlement n'a été citée et l'opinion publique a besoin de connaître si ce nageur est retourné en France et a repris les entraînements.

La position des parents, qui sont des personnes responsables et sensées, est extrêmement importante. C'est le seul moyen d'être convaincant en abordant cette affaire.

Surtout que l'année scolaire a repris dans ce pays. Tout le reste est littérature, car avec le bruit que cela a provoqué, cela pourrait être une tentative de plier le dossier, le garder au chaud en attendant des jours meilleurs.

Trois échéances

De toutes les façons, pour sa catégorie d'âge il y aura trois objectifs majeurs. Le premier, les Jeux Africains de la Jeunesse 2025 qui auront lieu en Angola du 10 au 20 décembre 2025. Cette compétition multisports accueillera des jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans dans plusieurs villes angolaises, dont Luanda, et vise à promouvoir le sport, découvrir des talents et favoriser l'intégration continentale.

Ce sera ensuite dans moins d'un an, les Jeux Méditerranéens qui seront organisés à Tarente, en Italie, du 21 août au 3 septembre 2026. Le reste de nos ténors en principe y seront, car ces Jeux constituent un repère important.

Enfin, en octobre 2026, les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026, ou JOJ qui auront lieu à Dakar du 31 octobre au 13 novembre.

Ils réuniront de jeunes athlètes du monde entier, âgés de 14 à 18 ans, pour une compétition multidisciplinaire visant à célébrer la jeunesse, la culture et l'identité africaines.