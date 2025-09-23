Afrique: 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies - Saïed dépêche Nafti pour représenter la Tunisie

22 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Nizar Hajbi

Le chef de la diplomatie prononcera la Déclaration de la Tunisie lors du débat général de l'Assemblée générale. Il exposera, également, la vision de la Tunisie lors des réunions de haut niveau qui aborderont un ensemble de questions liées à la coopération multilatérale dans les domaines économique, financier, sanitaire, climatique, ainsi que celles concernant la femme et la jeunesse.

Sur instructions du Président de la République, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, participera à la tête d'une délégation, aux travaux de la réunion de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette dernière se tiendra à New York du 22 au 29 septembre sur le thème: «Mieux ensemble: 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains».

D'après un communiqué du département des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie prononcera la Déclaration de la Tunisie lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations unies et prendra part à la célébration du 80e anniversaire de la création de l'Organisation onusienne.

Nafti exposera également la vision de la Tunisie lors des réunions de haut niveau qui aborderont un ensemble de questions liées à la coopération multilatérale dans les domaines économique, financier, sanitaire, climatique, ainsi que celles concernant la femme et la jeunesse. Il participera, en outre, aux réunions de coordination arabe et islamique, ainsi qu'à celles du Groupe des 77 et de la Chine, organisées en marge de la 80e session, et à plusieurs activités de haut niveau consacrées en particulier à l'Initiative mondiale santé pour la paix.

Par ailleurs, le communiqué précise que le chef de la diplomatie tiendra plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues de pays frères et amis, ainsi qu'avec des représentants d'instances et d'organisations onusiennes en vue de renforcer les liens de coopération bilatérale et multilatérale, de diversifier les relations de partenariat dans tous les domaines, et d'échanger sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

