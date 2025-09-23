Afrique Centrale: Reprise des hostilités dans une cité minière du Sud-kivu, malgré les négociations à Doha

En République démocratique du Congo (RDC), les combats ont repris dans l'est du pays. Les FARDC affrontent les combattants de l'AFC-M23, sur plusieurs fronts.

Dimanche 21 septembre, les rebelles ont pris le contrôle de Nzibira, une cité du Sud-Kivu, à la jonction des territoires de Mwenga et Shabunda, selon plusieurs sources locales contactées par RFI. Une reprise des hostilités qui intervient alors qu'un nouveau round de négociations vient de s'achever à Doha.

Des affrontements ont éclaté tôt le matin de dimanche 21 septembre, vers 3 heures, à Nzibira, une cité minière du Sud-Kivu.

Les combattants ont réussi à pénétrer dans le centre de la localité, mais la reprise des combats ne concerne pas que le Sud-Kivu.

Au Nord-Kivu, des affrontements ont également eu lieu, dimanche matin, autour de Katobi, dans le territoire de Walikale. Des tirs d'armes lourdes et légères ont eu lieu, à une vingtaine de kilomètres de Pinga, la plus grande agglomération de la région.

Repoussés samedi, les rebelles de l'AFC/M23 sont revenus pour tenter de reprendre la localité. Selon des sources locales, depuis vendredi, l'armée congolaise, pour sa part, bombarde leurs positions autour de Bibwe, dans le territoire de Masisi, toujours au Nord-Kivu.

Le cessez-le-feu négocié à Doha et Washington est mis en mal. Dans un communiqué, l'armée demande même à ses soldats, faits prisonniers ou enrôlés dans les rangs de l'AFC/M23, de retourner leurs armes contre le mouvement rebelle.

Tout cela intervient alors que les délégations du gouvernement et de l'AFC/M23 ont quitté Doha, le week-end dernier.

Mais la médiation, elle, reste confiante. Un responsable qatarien, joint par RFI, précise que les discussions se poursuivent en ligne et reprendront physiquement à Doha dans deux semaines, après l'Assemblée générale des Nations unies.

Aujourd'hui, franchement c'est la désillusion. Les hostilités sur le terrain se poursuivent.

Deux mois après l'accord de Doha et trois mois après l'accord de Washington, force est de constater que sur le terrain la situation s'est détériorée, constate Rostin Manketa de l'organisation des droits de l'homme, la Voix des sans voix