Tunisie: « Faux » d'Abdelkader Ben Saïd - Le théâtre tunisien rayonne en Jordanie

Le théâtre tunisien continue de marquer de son empreinte les grandes scènes arabes. La pièce « Faux », signée par le metteur en scène Abdelkader Ben Saïd, vient de décrocher trois distinctions majeures au 23e Festival d'été du théâtre arabe de Zarqa, organisé du 9 au 18 septembre en Jordanie.

L'oeuvre a été couronnée par le Prix de l'OEuvre complète, le Prix de la meilleure scénographie, ainsi que le Prix de la meilleure actrice dans un second rôle attribué à Arwa Abassi. Une triple reconnaissance qui consacre à la fois la force de la vision artistique et la cohérence d'un travail collectif. Avec « Faux », Abdelkader Ben Saïd propose un spectacle qui dérange et captive tout à la fois.

Plus qu'une pièce, c'est une expérience sensorielle où se brouillent les frontières entre illusion et sincérité, entre mensonge et vérité. Dans ce labyrinthe scénique, rien n'est totalement juste, rien n'est totalement faux - mais tout est profondément humain. La scénographie, récompensée à Zarqa, participe pleinement de cette immersion. Elle encadre une danse des corps et des émotions, où l'espace devient acteur à part entière.

Ben Saïd, connu pour sa capacité à allier exigence formelle et intensité émotionnelle, signe ici un théâtre qui ose ouvrir des brèches dans nos certitudes.

Ces distinctions ne sont pas qu'un triomphe personnel : elles traduisent aussi la vitalité du théâtre tunisien sur la scène arabe. Depuis plusieurs années, les créations venues de Tunisie séduisent par leur audace thématique et leur inventivité esthétique.

« Faux » s'inscrit dans cette dynamique, offrant au public jordanien un regard neuf, sensible et critique. Ce succès consacre surtout la trajectoire singulière d'Abdelkader Ben Saïd. Acteur, formateur et metteur en scène, il cultive une écriture scénique qui place l'humain au centre.

Sa force réside dans cette sensibilité, à la fois discrète et incisive, qui lui permet de questionner les non-dits, les failles, les zones grises de nos vies.

En donnant voix à l'ambiguïté et en explorant les marges du doute, il rappelle que le théâtre n'est pas là pour rassurer, mais pour interroger. « Faux » en est l'illustration éclatante : un spectacle qui traverse les frontières, qui secoue et qui laisse une empreinte durable.