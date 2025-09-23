Tunisie: Au Bardo, on édifie l'avenir

Parallèlement aux membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) qui s'apprêtent à retourner à l'hémicycle du Bardo bien avant la rentrée parlementaire officielle programmée le 7 octobre prochain (une date, désormais, hautement symbolique pour les militants de la liberté et de la dignité), les membres du Conseil national des régions et des districts (Cnrd) prennent, eux aussi, exemple sur leurs confrères et voisins de moins de cinq cents mètres.

Ils planifient une saEme au sein de ceux qui défendent comme des lions le processus du 25 juillet donnent l'impression d'avoir oubliés tout en focalisant exclusivement sur les «conneries» du sénateur américain Wilson ou celles de Radouane Masmoudi, sans oublier les grandes problématiques relatives à l'absence de la VAR à Sidi Bou Ali ou à Sidi Ali Ben Nasrallah.

Au Bardo, aussi bien du côté de l'ARP que du Cnrd, on préfère discuter, traiter, polémiquer et proposer les projets de loi sur ce qui intéresse réellement les Tunisiens. Conformément aux directives du Président de la République qui ne rate aucune opportunité pour faire saisir aux Tunisiens l'interdépendances des questions de développement économique, social, politique, culturel et aussi environnemental et, désormais, digital.

Car, pour le Président, on ne peut goûter au sentiment de souveraineté, de liberté et de dignité qu'à la condition qu'on réunisse ensemble les conditions objectives à la naissance d'une nation qui a son mot à dire dans son environnement national et régional et qui impose ses approches sur les plans africain et mondial pour ce qui est des problèmes bloquant toujours la quête continue de l'humanité sur la voie du progrès et de la prospérité équitablement partagés entre les peuples du monde.

Et c'est, précisément, à travers ses structures élues démocratiquement, dont en premier lieu l'ARP et le Cnrd, que la Tunisie est habilitée à offrir au monde son expertise en matière de prise en main par le citoyen de son destin et de son avenir. Librement et loin de toute contrainte ou mainmise ou «conseils amicaux».