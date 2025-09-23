Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 septembre 2025

revue de presse

L'AES se retire de la CPI

La Confédération des États du Sahel (AES), regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a annoncé lundi son retrait immédiat du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale (CPI).

L'annonce a été faite au journal télévisé de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) par Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, s'appuyant sur un communiqué conjoint signé à Bamako par le président de la transition malienne et président en exercice de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les trois pays rappellent avoir ratifié le Statut de Rome respectivement en 2004 pour le Burkina Faso, en 2000 pour le Mali et en 2002 pour le Niger, et avoir coopéré avec la CPI depuis lors. Mais ils affirment désormais que la juridiction internationale est devenue « un instrument de répression néocoloniale au service de l'impérialisme », incapable de juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes d'agression avérés, tout en s'acharnant contre certains acteurs exclus du « cercle fermé des bénéficiaires de l'impunité internationale ». (Source : Apanews)

Tunisie : Energie solaire - Un moteur de développement inexploré

Face à la montée des prix des hydrocarbures, à la pression environnementale et aux besoins croissants en électricité, la Tunisie a intérêt à transformer son atout naturel, le soleil, en levier de croissance durable.

Si les projets se multiplient, la transition reste encore fragile et semée d'obstacles.

Selon l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme), la Tunisie bénéficie d'un rayonnement solaire annuel moyen de 1 800 à 2 600 kWh/m², bien supérieur à celui de nombreux pays européens déjà avancés dans le solaire. (Source : La Presse)

Le Maroc à l'heure du taxi vélo écologique

Un service de taxis verts au Maroc emmène les visiteurs dans les zones historiques et touristiques des grandes villes grâce à des promenades à vélo respectueuses de l'environnement.

Les vélos permettent aux touristes d'accéder aux ruelles étroites et aux vieux marchés, où les voitures ne peuvent pas entrer.

Benoit Revol, un touriste français, estime que le Taxi Vélo, ou service de vélo-taxi, est un moyen pratique de se déplacer dans une ville et d'apprendre à la connaître. "Comme nous ne sommes là que pour deux jours, cela nous permet de vraiment explorer Rabat et de bien connaître la ville. (Source : Africanews)

Le militant Alaa Abd El-Fattah, figure de la révolution égyptienne, gracié par le président Al-Sissi après des années de détention

La libération d'Alaa Abd El-Fattah intervient après des années de mobilisation internationale et de grèves de la faim.

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a accordé sa grâce au militant égypto-britannique Alaa Abd El-Fattah, a annoncé lundi 22 septembre Al-Qahera News, un média proche des autorités égyptiennes.

« Le président égyptien décide de gracier (…) plusieurs condamnés après avoir pris les mesures constitutionnelles et juridiques nécessaires à cet égard », a précisé la télévision, ajoutant qu'Alaa Abd El-Fattah était concerné par la grâce. (Source : Lemonde Afrique)

Législatives au Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema mise sur tous les partis

Entre sa propre formation politique, l'Union démocratique des bâtisseurs, et l'ancien parti des Bongo, le Parti démocratique gabonais, le chef de l'État noue des alliances de tous bords. Il espère en effet s'offrir une confortable et hétéroclite majorité à l'Assemblée nationale. "Je n'ai qu'un seul enfant : l'Union démocratique des bâtisseurs », affirme Brice Clotaire Oligui Nguema devant son état-major de campagne, le 17 septembre. La campagne pour les élections législatives et locales, dont le premier tour aura lieu le 27 septembre, vient de s'ouvrir, et pour le nouveau parti présidentiel, c'est un baptême du feu. (Source : Jeune Afrique)

Madagascar : Financement du terrorisme - Les associations caritatives sous surveillance accrue

Sous couvert d'actions humanitaires, certaines associations peuvent devenir des canaux privilégiés de financement souterrain du terrorisme. C'est ce risque que le Service des renseignements financiers (Samifin) entend prévenir à travers les actions actuellement en cours. Depuis juin, cette entité mène une analyse des vulnérabilités liées au financement du terrorisme par le biais des associations caritatives.

« Ces associations qui obtiennent des financements et qui distribuent des fonds peuvent être exploitées par des groupes terroristes pour financer leurs activités. Nous allons identifier lesquelles sont les plus vulnérables et nécessitent des mesures de protection », a indiqué Mamitiana Rajaonarison, directeur général du Samifin, en marge d'un atelier organisé hier à l'hôtel Radisson Blu, Ambodivona. ( Source : L'Express de Madagascar )

Ballon d'Or : Achraf Hakimi 6e au classement

C'est à la 6e position du Ballon d'Or France Football 2025 que se retrouve Achraf Hakimi, capitaine de la sélection nationale et latéral polyvalent du Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi finit à la 6e place du classement du Ballon d'Or France Football dévoilé ce lundi 22 septembre, à l'occasion de la prestigieuse cérémonie.

Le joueur avait marqué cette saison, la plus prolifique de sa carrière, avec un quadruplé de feu Ligue 1-Coupe de France-Trophée des Champions-Ligue des Champions de l'UEFA. Le joueur, buteur en quart, en demie et en finale de la LDC, était présenté comme un des candidats les plus sérieux au sacre final. ( Source : le360.ma)

Afrique : Les Nations unies en quête de financements

Le désengagement des États-Unis de Donald Trump se fait ressentir à de nombreux niveaux des Nations unies. Washington dénonce un gaspillage des ressources. Cette semaine, les dirigeants de ce monde et le gratin de la diplomatie mondiale seront à New York pour la semaine de réunion de l'Assemblée générale de l'Onu.

Le conflit au Proche-Orient, le débat sur la reconnaissance d'un État palestinien, la guerre en Ukraine, le nucléaire iranien : autant de sujets d'actualité qui vont rythmer la semaine, avec les prises de parole des chefs d'État et de gouvernement à la tribune de l'Assemblée. ( Source : Deutsche Welle )

Congo-Kinshasa : Démission du président de l'Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (RDC), Vital Kamerhe, a finalement jeté l'éponge, hier, 22 septembre 2025. Avait-il le choix ? On en doute fort.

En effet, une pétition avait été lancée contre lui et devrait être mise en vote. C'est dire si l'homme a pris les devants. Et c'est tant mieux. Car, en démissionnant ainsi, Vital Kamerhe évite une humiliation certaine. En politicien averti, Kamerhe savait que son sort était scellé car plus de la moitié des cinq cent députés avait signé la pétition y compris ceux de l'UDPS, le parti au pouvoir. ( Source : Le Pays )

Le Sénégal sacré champion de boulangerie et qualifié pour la Coupe du Monde

L'équipe nationale de boulangerie du Sénégal a brillamment remporté le Championnat d'Afrique de boulangerie, organisé à Marrakech, au Maroc, en s'imposant face aux meilleures nations du continent. Grâce à cette victoire historique, le Sénégal décroche le titre continental et valide son ticket pour la Coupe du Monde de la discipline.

L'annonce officielle du sacre a été faite par le ministère du Commerce, qui a salué la performance remarquable de l'équipe sénégalaise. Leur savoir-faire a séduit le jury international, confirmant la montée en puissance du Sénégal dans ce secteur d'excellence. ( Source : allAfrica)