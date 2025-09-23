Tunisie Telecom acteur de référence en sécurité de l'information

22 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Tunisie Telecom vient d'obtenir la certification internationale du Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI - ISO/IEC 27001:2022), attribuée à sa Direction de la Relation Clients (DRC) .

Cette certification a été obtenue suite à l'Audit de surveillance effectuée par le bureau TÜV Rheinland, organisme de certification de produits et systèmes de gestion de renommée internationale.

Cette certification couvre la sécurité de l'information et la protection des données dans les processus de gestion et de prise en charge des clients.

Cette certification est le fruit d'une démarche qualité initiée au sein de Tunisie Telecom depuis des années, avec la mise en place de pratiques robustes et conformes aux standards les plus exigeants en matière de sécurité de l'information et de protection des données.

Elle reflète l'engagement permanent de Tunisie Telecom à accroître la satisfaction des clients et à renforcer leur confiance et d'être toujours à la pointe de la technologie pour se positionner comme un acteur de référence en matière de sécurité de l'information.

