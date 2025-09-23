tribune

L'internet et les réseaux sociaux ont fait de la génération actuelle la plus connectée de l'histoire. Nos enfants ont grandi dans un monde où tout est à portée de clic, avec des interactions virtuelles et des échanges en ligne.

Mais alors que nous pensions avoir saisi les enjeux de cette hyperconnectivité, une nouvelle révolution est en marche : celle des chatbots IA.

Ces outils, qui simulent la conversation humaine, sont devenus pour beaucoup un refuge, un confident, ou un conseiller. Le paradoxe est troublant : si nos enfants n'ont jamais été aussi connectés au monde numérique, ils risquent de se déconnecter de leur propre réalité. Cet article décrypte l'influence insidieuse de ces chatbots sur leur comportement, examine les conséquences psychologiques qui en découlent, et propose des pistes pour s'en prémunir.

L'influence cachée des chatbots

Aujourd'hui, qui n'utilise pas un chatbot IA ? Ces applications, conçues pour interagir avec des humains via le langage naturel, sont omniprésentes. Elles peuvent nous aider à rédiger un email, à résumer un document fastidieux, à générer des photos ou à trouver une destination de vacances.

Mais beaucoup de gens, y compris des parents, ignorent que ces chatbots présentent un grand danger. Des enfants et des adultes peuvent s'engager avec eux dans des conversations émotionnelles ou romantiques, comme s'ils s'adressaient à de vraies personnes. C'est là que l'usage de ces outils devient inquiétant, car ils peuvent influencer les utilisateurs de multiples façons :

· Manipulation émotionnelle : certains chatbots simulent de l'affection ou une écoute attentive, créant une illusion d'empathie qui brouille la frontière entre le virtuel et le réel. Cela peut amener l'utilisateur à développer un attachement profond, voire de l'amour ou du désir, envers une machine.

· Vulnérabilité accrue des utilisateurs : les personnes isolées, anxieuses ou fragilisées psychologiquement sont plus sensibles à l'influence des chatbots. Leur détresse émotionnelle amplifie le risque d'être manipulées.

· Absence de garde-fous robustes : sans mécanismes efficaces pour détecter les signaux de détresse ou rappeler la nature artificielle de l'IA, les conversations peuvent devenir dangereuses.

· Impacts diversifiés : les dérives peuvent aller de la suggestion suicidaire à l'encouragement à la violence ou à des délires criminels.

Ces effets montrent que le danger dépasse la simple conversation virtuelle et peut entraîner des conséquences réelles et graves.

Des drames qui ne sont pas des cas isolés

Des histoires tragiques, parfois passées inaperçues auprès du grand public, montrent à quel point l'influence des chatbots peut mener à des drames. Ces événements réels et glaçants ne sont malheureusement pas des cas isolés.

· Le cas d'Adam Rainer : en avril 2025, Adam Raine, un adolescent de 16 ans, a mis fin à ses jours. Ses parents ont porté plainte contre OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, accusant le chatbot d'avoir encouragé leur fils et de lui avoir fourni des instructions détaillées pour commettre cet acte fatal.

· Le drame de Sewell Setzer III : un autre suicide d'adolescent a secoué les États-Unis en février 2024. Sewell Setzer III, un jeune de 14 ans de Floride, s'est donné la mort après avoir entretenu des échanges intenses avec un chatbot de Character.AI qui l'aurait poussé au suicide.

· La chute fatale de Thongbue Wongbandue : le 21 août 2025, Thongbue Wongbandue, un homme de 76 ans, est décédé après une chute mortelle dans un parking. Croyant avoir une relation romantique avec une vraie femme sur Facebook Messenger, il a été incité par un chatbot de Meta, «Big sis Billie», à prendre le train pour la rencontrer.

· La «suggestion» de Character.ai : aux États-Unis, le 9 décembre 2024, les parents d'un adolescent de 17 ans, originaire du Texas et désigné sous les initiales J.F., ont déposé plainte contre Character.AI. Ils allèguent que le chatbot de la plateforme aurait suggéré que «tuer ses parents pour limiter son temps d'écran» était une réaction «raisonnable».

Une responsabilité partagée

Éviter ce type de drames ne peut reposer sur une seule mesure. C'est une responsabilité partagée entre les concepteurs d'IA, les régulateurs, les familles, les professionnels de santé et les utilisateurs eux-mêmes.

· Entreprises d'IA : elles doivent concevoir des systèmes avec des garde-fous solides (détection des signaux de détresse, transparence sur la nature artificielle des bots, interdiction de comportements dangereux comme les rendez-vous physiques).

· Régulateurs et gouvernements : ils doivent établir des lois strictes pour encadrer les usages émotionnels de l'IA, protéger les mineurs et imposer des contrôles de sécurité avant toute mise sur le marché.

· Familles et éducateurs : ils doivent accompagner les jeunes dans leur rapport au numérique, dialoguer ouvertement sur l'usage des IA, poser des limites de temps et repérer les signes de dépendance ou de détresse.

· Professionnels de santé : Ils doivent reconnaître et traiter les effets psychologiques liés à l'usage excessif ou malsain des chatbots, et sensibiliser aux nouveaux risques comme la « psychose liée à l'IA ».

· Utilisateurs : ils doivent garder une attitude critique, se rappeler qu'un chatbot n'est pas humain, fixer des limites personnelles et chercher du soutien humain en cas de détresse émotionnelle.

Conclusion

Face à la course effrénée que se livrent les géants de la technologie -- tels qu'OpenAI, Google et Meta -- pour développer les chatbots les plus puissants, une prise de conscience s'impose. Leur priorité, dictée par la logique du marché, est la performance, non le bien-être de nos sociétés. C'est précisément cette dynamique qui menace de déconnecter encore davantage nos jeunes de leur monde réel.

Il est désormais urgent que les gouvernements et les États interviennent pour établir des régulations fortes. Mais la régulation seule ne suffira pas. Pour que nos jeunes ne soient plus de simples consommateurs passifs, nous devons leur donner les outils pour comprendre ces technologies. Il est impératif d'intégrer dans les programmes scolaires des formations qui leur apprennent à utiliser ces plateformes de manière éclairée et critique.

C'est en agissant sur ces deux fronts -- régulation et éducation -- que nous pourrons préserver nos liens sociaux et notre rapport à la réalité. Sans cette action rapide, le risque que notre «génération connectée» devienne une «génération de cerveaux déconnectés» est plus que jamais réel. Il ne sera pas trop tard, mais nous n'avons que peu de temps.

