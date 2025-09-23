Tunisie: Port de Radès - 10 millions de comprimés de drogue saisis dans un conteneur européen

23 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Les agents de la douane au port de Radès ont intercepté, ce lundi, une cargaison contenant près de 10 millions de comprimés de drogue, dissimulés à l'intérieur d'un conteneur en provenance d'un pays européen. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 17 millions de dinars, selon une source judiciaire citée par Diwan FM.

Après la découverte, le parquet près le tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire et la désignation d'un juge d'instruction pour approfondir les investigations.

Parallèlement, les unités de l'administration subalterne de lutte contre la drogue relevant de la Garde nationale de Ben Arous ont été saisies de l'affaire afin de poursuivre les investigations. Selon les premières informations, les comprimés étaient minutieusement dissimulés entre des appareils électroménagers et du matériel de cuisson importés de l'étranger.

Cette saisie est considérée comme l'une des plus importantes réalisées au port de Radès ces dernières années et souligne l'ampleur des tentatives de trafic de stupéfiants à destination du marché tunisien.

