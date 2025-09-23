Tunisie: Quasi-collision à Nice - Que s'est-il réellement passé entre Nouvelair et EasyJet ?

Une catastrophe aérienne a été évitée de justesse dimanche soir à l'aéroport Nice Côte-d'Azur, où deux avions se sont frôlés à seulement trois mètres.

Un Airbus A320 de Nouvelair, en provenance de Tunis, était en approche pour atterrir lorsqu'il a visiblement confondu les pistes parallèles. Sur une autre piste, un avion d'EasyJet se préparait au décollage pour Nantes. L'avion de Nouvelair a dû interrompre sa descente à la dernière minute, évitant une collision potentiellement dramatique.

Selon les premières informations, le pilote de l'EasyJet aurait été mis en état de choc par l'incident. Le vol pour Nantes a été annulé. Aucun blessé n'a été signalé parmi les passagers et l'équipage.

Les conditions météorologiques et la visibilité réduite pourraient avoir contribué à l'erreur. Une enquête a été ouverte par le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) afin de déterminer les responsabilités exactes et de prévenir de futurs incidents.

Les autorités aéroportuaires et les compagnies concernées coopèrent pleinement avec les enquêteurs pour analyser les enregistrements de la tour de contrôle et des avions. L'incident rappelle la vulnérabilité des opérations aériennes dans des situations de haute densité de trafic et la vigilance constante requise pour la sécurité des passagers.