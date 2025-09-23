Tunisie: Kais Saïed souligne la priorité aux citoyens victimes de l'exclusion et la stabilité nationale

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu hier, 22 septembre, au palais de Carthage, Ibrahim Bouderbala, président de l'Assemblée des représentants du peuple, et Imed Derbali, président du Conseil national des régions et des districts.

Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a souligné que tous sont unis pour mener une « guerre de libération » sans retour en arrière, rappelant que toutes les institutions élues tirent leur légitimité du peuple tunisien, détenteur de la souveraineté.

Il a affirmé que le choix du peuple, fondé sur l'autonomie et le travail continu pour satisfaire ses revendications, a fait ses preuves et a révélé ceux qui ont privilégié les intérêts étrangers au détriment de la Tunisie.

Le président a insisté sur la priorité de trouver des solutions pour les citoyens victimes de décennies d'exclusion, soulignant que l'unité, la stabilité, la souveraineté et l'indépendance de la Tunisie sont des principes intangibles, non négociables et au-dessus de toute considération.