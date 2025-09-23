Tunisie: Le président Kaïs Saïed cible réseaux criminels et pratiques spéculatives

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier après-midi, 22 septembre, au Palais de Carthage, Khaled Nouri, ministre de l'Intérieur, Mourad Saidane, directeur général de la Sûreté nationale, et Hussine Gharbi, directeur général commandant de la Garde nationale.

Lors de cette rencontre, le chef de l'État a souligné que la lutte contre le monopole, la spéculation et la hausse des prix ne se limiterait pas à des campagnes ponctuelles diffusées une ou deux fois par an dans les bulletins d'information. Il a précisé qu'il s'agit d'une politique d'État continue visant à éliminer définitivement ces pratiques criminelles et à réformer les circuits de distribution.

Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité que cette politique produise des résultats concrets perceptibles par les citoyens au quotidien, profitant autant aux agriculteurs qu'aux consommateurs. Il a donné instruction d'engager la responsabilité légale complète de toute personne manquant à ses obligations, laissant ainsi les agriculteurs et les citoyens victimes de réseaux criminels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, le président a appelé à renforcer la sécurité autour des écoles et instituts, en particulier pour lutter contre le trafic de drogue et toute menace visant l'État tunisien et la société.