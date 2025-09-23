Cote d'Ivoire: Présidentielle - Henriette Lagou présente son programme axé sur les préoccupations sociales

En Côte d'Ivoire, Henriette Lagou, candidate à l'élection présidentielle du 25 octobre, était face à la presse lundi 22 septembre. Pour sa première prise de parole depuis la validation de son dossier par le Conseil constitutionnel, l'ancienne ministre a tenu à présenter son programme, axé sur les préoccupations sociales.

Henriette Lagou se présente comme une « femme de terrain ». Elle dit avoir tiré les leçons de sa première tentative à l'élection présidentielle de 2015. L'ancienne ministre affiche un programme social et promet d'engager un dialogue national si elle est élue. Henriette Lagou tient par ailleurs à donner sa position sur le contexte actuel, notamment sur le rejet des candidatures des principales figures de l'opposition Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam.

« Il y a eu des tensions plus graves que ce que nous vivons actuellement. On a été à des élections en 2020, ce n'était pas facile. Nous avons connu beaucoup de difficultés, mais les élections se sont passées. Évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas été retenues. Ça fait grincer des dents, c'est humain. C'est normal d'exprimer son mécontentement, mais cela ne peut pas constituer un blocage aux élections », estime-t-elle.

Les négociations se poursuivent

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La semaine dernière, Laurent Gbagbo a annoncé qu'il ne soutiendrait aucun candidat en lice pour ce scrutin. L'ancien président préfère privilégier des « actions pacifiques et démocratiques » « pour exiger un dialogue et s'opposer à un 4ème mandat du président Alassane Ouattara ».

Selon Henriette Lagou, la porte n'est pas définitivement fermée concernant des éventuelles consignes de vote. Les négociations se poursuivent jusqu'au début de la campagne, fixée au 10 octobre.