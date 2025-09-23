Soudan: Président du CST confirme la profondeur des relations Soudano-Qataries

Le Président du Conseil Souverain de transition, le Général d'Armée Abdul Fattah Al-Burhan, a souligné la profondeur des relations entre le Soudan et le Qatar, faisant allusion aux liens historiques qui unissent les deux peuples frères.

Cela a est venu lors de l'audience de départ aujourd'hui de l'Ambassadeur du Soudan au Qatar, l'Ambassadeur Badr-Addin Abdullah Mohamed, en présence de l'Ambassadeur Ahmed Youssef, le sous-secrétaire par intérim du Ministère des Affaires étrangères.

L'Ambassadeur Badr-Addin Abdullah a déclaré dans une déclaration de presse que le Président du Conseil Souverain avait réaffirmé l'engagement du Soudan à développer et à renforcer ses relations avec l'État du Qatar.

Il a indiqué que la rencontre a également souligné l'importance de promouvoir les relations entre Khartoum et Doha vers de nouveaux horizons, en confirmant l'existence de la volonté politique des deux dirigeants de développer les domaines de coopération bilatérale entre le Soudan et le Qatar.

L'Ambassadeur Badr-Addin a ajouté qu'il avait reçu des conseils et orientations du Président du Conseil Souverain visant à renforcer les relations bilatérales et à accorder une attention particulière aux questions de la communauté soudanaise résidant au Qatar.