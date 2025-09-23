Soudan: Ministre de la Santé rencontre la représentante résidente des Nations Unies au pays

La Représentante Résidente des Nations Unies au Soudan, Dennis Brown, a entamé ses activités après sa prise de fonction par une visite au siège du Ministère de la Santé à Khartoum et une rencontre avec le ministre, Dr Hitham Mohamed Ibrahim, dans son bureau.

Le ministre a déclaré dans une déclaration à la presse après la rencontre que la visite vise à s'informer de l'ensemble de la situation en général et de la santé en particulièrement en présence d'un représentant de l'Organisation mondiale de la Santé et de représentants des agences des Nations Unies.

Il a passé en revue les destructions et dégâts subis par le secteur de la santé pendant la guerre, ainsi que des réalisations accomplies grâce au travail conjoint entre le Ministère de la Santé et ses partenaires des agences des Nations Unies, et le plan du ministère pour la période à venir afin d'assurer les services de santé de base pour tous les Soudanais et de lutter contre les épidémies, auxquelles une priorité absolue est accordée.

Le ministre a affirmé que la rencontre avait également abordé la nécessité de soutenir les agences des Nations Unies dans le domaine de la santé dans la période à venir et de contribuer à la reconstruction.

Il a noté qu'après s'être informée de la situation sanitaire, Dennis Brown a remercié le ministère, le personnel et les partenaires pour leurs efforts continus dans la prestation de services de santé de base et leur capacité à poursuivre ces services dans tout le pays, y compris la région du Darfour, promettant de mobiliser prochainement des aides extérieures pour soutenir les diverses activités liées aux besoins fondamentaux en santé, en eau, en alimentation, ainsi qu'à la reconstruction et à la réhabilitation.