Le Premier ministre Dr. Kamil Idris, s'est rendu aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique à la tête de la délégation soudanaise qui participe aux travaux de la 80éme session de l'Assemblée générale des Nations unies, tenue au siège de l'organisation internationale à New York.

La délégation accompagnant le Premier ministre comprend le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Ayser, ainsi qu'un certain nombre de conseillers, en plus du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohy Eldin Salem Ahmed.

Le Premier ministre doit présenter la déclaration du Soudan devant l'Assemblée générale. Il tiendra également des rencontres avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le Secrétaire général des Nations unies, ainsi que des présidents d'organisations internationales et régionales.

La délégation soudanaise participera aussi à plusieurs activités organisées en marge des réunions de l'Assemblée générale, notamment la réunion ministérielle annuelle des pays les moins avancés, la réunion des hauts responsables du Groupe des 77 et de la Chine, la réunion de coordination des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, la concertation arabe, ainsi que le premier sommet bilatéral pour une économie mondiale durable.

Il prendra également part à la réunion sur l'accélération des efforts de prévention des maladies non transmissibles dans les contextes de fragilité humanitaire, entre autres activités.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale aura également plusieurs entretiens avec ses homologues et avec des représentants d'organisations internationales et régionales.

Cette participation constituera une occasion importante pour la délégation soudanaise d'exposer l'évolution de la situation au Soudan et les violations atroces des droits humains commises par la milice rebelle des FSR (Forces de Soutien Rapide), avec la participation de mercenaires issus d'un grand nombre de pays, dont la Colombie.

Le Premier ministre a été vu à l'aéroport international de Port-Soudan par le ministre de la Jeunesse et des Sports et le ministre des Télécommunications et de la Transformation numérique.