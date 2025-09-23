Soudan: Jabir rencontre la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au pays

Le lieutenant-général Ibrahim Jabir, membre du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef adjoint des forces armées, a rencontré lundi à Khartoum la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Soudan, Mme Denise Brown.

Jabir a réitéré l'engagement du gouvernement à fournir toute l'assistance nécessaire aux organisations internationales et aux agences des Nations Unies pour qu'elles puissent accomplir leur mission, soulignant les efforts déployés par le gouvernement pour acheminer l'aide humanitaire aux personnes touchées par la guerre.

Le membre du CST a souligné la nécessité pour la communauté internationale de jouer un rôle accru dans la protection des civils et l'amélioration des conditions humanitaires, compte tenu des attaques continues des milices terroristes contre les convois humanitaires et du siège des civils dans plusieurs villes du Darfour et du Kordofan.

Pour sa part, la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Soudan, Mme Brown, a souligné le rôle du programme pour aider les pays à éliminer la pauvreté, à réduire les inégalités et à renforcer leur résilience face aux crises, ainsi qu'à atteindre les Objectifs de développement durable.

Mme Brown a également affirmé qu'elle travaillerait aux côtés du gouvernement soudanais pour fournir une aide humanitaire aux personnes dans le besoin et qu'elle coordonnerait ses efforts avec ceux de ses partenaires afin de mobiliser un soutien supplémentaire pour faire face à la crise actuelle.