Soudan: Comité Supérieur pour adviser les programmes d'enseignement Général dans le Pays

22 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)
Par AfA/Abeer

Le Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement National, Dr Al-Tuhami Al-Zain Hajar, a émis une décision pour la formation d'un comité supérieur chargé de réviser les programmes d'enseignement général dans le pays.

Selon la décision, les missions du comité comprennent la révision des programmes d'enseignement général afin de s'assurer qu'ils sont adaptés aux conditions générales du pays et qu'ils répondent aux défis actuels.

Le comité devra également évaluer la capacité des programmes actuels à renforcer l'éducation civique, à consolider l'unité nationale, à combattre le racisme et le discours de haine, ainsi qu'à promouvoir une culture de paix et à rejeter la violence.

Sur la base de la décision du ministre, trois comités spécialisés ont été formés : un comité pour la révision des programmes de l'enseignement préscolaire et primaire, un comité pour l'enseignement moyen et un autre pour l'enseignement secondaire. Ces comités spécialisés travailleront sous la supervision du comité supérieur, conformément à son plan et à ses directives.

