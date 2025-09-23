Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne de haut niveau, conduite par le président Taye Atske Selassie, est arrivée à New York pour participer à la 80e Assemblée générale des Nations Unies.

La délégation, qui comprend notamment le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, ainsi que des représentants de diverses institutions, a entamé sa participation à cette session, qui se tient à New York sous le thème : « Ensemble, pour un monde meilleur : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ».

L'Éthiopie participera activement aux discussions de l'Assemblée sur les questions relatives à la défense de ses intérêts nationaux et de ceux de l'Afrique.

Outre sa participation aux séances plénières, l'Éthiopie tiendra également de nombreuses réunions bilatérales et multilatérales, en accordant la priorité à ses intérêts nationaux.