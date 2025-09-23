Ethiopie: Le président Taye conduit la délégation nationale à New York pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

22 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne de haut niveau, conduite par le président Taye Atske Selassie, est arrivée à New York pour participer à la 80e Assemblée générale des Nations Unies.

La délégation, qui comprend notamment le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, ainsi que des représentants de diverses institutions, a entamé sa participation à cette session, qui se tient à New York sous le thème : « Ensemble, pour un monde meilleur : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ».

L'Éthiopie participera activement aux discussions de l'Assemblée sur les questions relatives à la défense de ses intérêts nationaux et de ceux de l'Afrique.

Outre sa participation aux séances plénières, l'Éthiopie tiendra également de nombreuses réunions bilatérales et multilatérales, en accordant la priorité à ses intérêts nationaux.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.