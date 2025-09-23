Sénégal: Gaza - Bassirou Diomaye Faye dénonce une 'tragédie indescriptible aux allures d'un nettoyage ethnique'

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a affirmé, lundi, lors de la Conférence de haut niveau consacrée à la question palestinienne que le monde assiste à une "tragédie indescriptible aux allures d'un nettoyage ethnique" à Gaza.

"Cette conférence se tient au moment où la conscience universelle est profondément bouleversée par la situation insoutenable à Gaza, une situation qui a dépassé toutes les limites. Nous assistons à une tragédie indescriptible, aux allures d'un nettoyage ethnique", a-t-il dit dans son allocution à la tribune des Nations Unies.

Plusieurs pays ont qualifié les actes de Israël à Gaza de "génocide".

Pour lui, devant "tant d'inhumanité" infligée au peuple palestinien, se taire et ne pas agir serait une "complicité passive".

Il a rappelé les principes fondateurs de l'organisation des nations unies que sont la souveraineté des peuples, l'égalité des droits, la paix par la justice, le respect du droit international et la protection des populations civiles même en temps de guerre.

Autant de valeurs, malheureusement, a-t-il déploré, qui sont "aujourd'hui anéanties dans les décombres de Gaza".

Bassirou Diomaye Faye a appelé à envoyer un message "clair" à Israël.

"L'occupation [de la Palestine] doit cesser, la souffrance des civils doit cesser, il faut travailler à un cessez-le-feu immédiat", a martelé le président sénégalais.

De même, il a ajouté que "Israël doit arrêter ses bombardements et autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire par l'ONU".