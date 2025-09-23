Gambie: Kédougou - Des périmètres agricoles submergés par la montée des eaux du fleuve Gambie

Kédougou — La montée des eaux du fleuve Gambie a entrainé l'envahissement de plusieurs hectares de cultures le long de son cours, suite aux fortes pluies enregistrées ces deux derniers jours dans la région de Kédougou (sud-est), a constaté l'APS.

"Le fleuve Gambie s'est déversé sur nos champs de maïs, d'arachide et de riz. Et on ne peut pas accéder aux champs", a déclaré Mady Macalou, un habitant de la commune de Kédougou.

"L'eau est dans nos champs depuis plus de cinq jours, et je ne pense pas que nous allons récolter quelque chose cette année. Personnellement, j'ai 8 hectares de maïs et un hectare de riz dans les eaux du fleuve Gambie", a poursuivi ce cultivateur.

Vieux Diébakhaté, un autre cultivateur habitant Kédougou, dit vivre la même situation avec un hectare de son champ de maïs submergé par les eaux du fleuve.

"A Bakho, tous nos champs sont détruits et dévastés par les inondations de cette année, même les habitants des villages de Samécouta, Mako et de la Falémé ont perdu leurs cultures hivernales", a-t-il déploré.

Il a invité les pouvoirs publics à penser à des mesures d'accompagnement pour soulager les victimes.

Vieux Diébakhaté a par ailleurs évoqué la nécessité d'accélérer la réalisation de l'ouvrage du barrage de Sambangalou, dans une perspective d'éviter les inondations et les éventuelles catastrophes naturelles.

Le barrage hydroélectrique de Sambangalou, un projet de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), avait été suspendu avant d'être repris courant 2025.

Doudou Dionne Dramé, agent de développement communautaire de la commune de Tomboronkoto, a confirmé qu'une vingtaine de périmètres agricoles sont engloutis par les eaux.

"Nous avons commencé à recenser les champs qui sont inondés dans plusieurs localités de la commune de Tomboronkoto. Et nous avons identifié actuellement 20 champs dont une dizaine d'hectares de maïs, d'arachide et du riz", a-t-il fait savoir.

Selon M. Dramé, la crue du fleuve a "significativement augmenté" dans la commune, parlant d'un danger pour les habitations qui se trouvent sur la station de Mako.

Les deux hectares de bananiers du centre d'incubation du groupe Diallo Initiative et développement figurent également parmi les périmètres agricoles engloutis.

"Nos deux hectares de bananiers sont inondés depuis plus de trois jours, entrainant des dégâts énormes au niveau de notre centre d'incubation", a dit le président de cette entité, Abdoulaye Diallo.

Il a aussi fait savoir que les eaux ont touché son champ de piments.

"On devait procéder à la récolte du piment mais l'eau a tout détruit. Et c'est un projet intégré des femmes qui travaillent au niveau du centre d'incubation de Diallo Initiative et Développement, a-t-il expliqué.

Le président du conseil régional de la jeunesse de Kédougou, Ousmane Mamadou Soumaré, a également invité l'Etat à trouver des solutions destinées aux cultivateurs se trouvant sur les bords du fleuve Gambie.

"Ils avaient un grand espoir parce que les productions étaient très bonnes, et nous appelons le gouvernement, surtout le ministère en charge de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et les autorités territoriales, à nous aider à soulager ces gens-là", a-t-il lancé.