Sénégal: Prévision décadaire - Une période 'globalement sèche' sur l'ensemble du pays

Kaolack — La semaine du 22 au 30 septembre sera une période "globalement sèche" sur l'ensemble du pays, annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et la météorologie (ANACIM), à travers son antenne de Kaolack (centre).

"Pour la prévision décadaire du 22 au 30 septembre 2025, la période sera globalement sèche sur l'ensemble du pays. Toutefois, quelques épisodes pluvieux pourraient intéresser le Sud et le Centre-sud", a notamment prédit Papa Assane Ndiaye, chef d'antenne de l'ANACIM dans le département de Kaolack.

Dans le dernier bulletin du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP) que préside le préfet Latyr Ndiaye, le prévisionniste a indiqué que du 23 au 25 septembre, des conditions "légèrement humides" concerneront les régions du Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou) ainsi que le Centre-sud (Tambacounda, Kaolack, Fatick), avec des pluies généralement faibles à modérées.

Selon lui, du 29 au 30 septembre, un épisode plus marqué est attendu, susceptible d'affecter une grande partie du Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou) et localement le Centre, avec des pluies qui pourraient être modérées à localement fortes.

"Dans l'ensemble, la décade conservera un caractère plutôt sec, mais avec un regain d'activité pluvieuse en fin de période, notamment sur le Sud", a conclu Papa Assane Ndiaye.