Sénégal: Prévision décadaire - Une période 'globalement sèche' sur l'ensemble du pays

22 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — La semaine du 22 au 30 septembre sera une période "globalement sèche" sur l'ensemble du pays, annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et la météorologie (ANACIM), à travers son antenne de Kaolack (centre).  

"Pour la prévision décadaire du 22 au 30 septembre 2025, la période sera globalement sèche sur l'ensemble du pays. Toutefois, quelques épisodes pluvieux pourraient intéresser le Sud et le Centre-sud", a notamment prédit Papa Assane Ndiaye, chef d'antenne de l'ANACIM dans le département de Kaolack.

Dans le dernier bulletin du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP) que préside le préfet Latyr Ndiaye, le prévisionniste a indiqué que du 23 au 25 septembre, des conditions "légèrement humides" concerneront les régions du Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou) ainsi que le Centre-sud (Tambacounda, Kaolack, Fatick), avec des pluies généralement faibles à modérées.

Selon lui, du 29 au 30 septembre, un épisode plus marqué est attendu, susceptible d'affecter une grande partie du Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou) et localement le Centre, avec des pluies qui pourraient être modérées à localement fortes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Dans l'ensemble, la décade conservera un caractère plutôt sec, mais avec un regain d'activité pluvieuse en fin de période, notamment sur le Sud", a conclu Papa Assane Ndiaye.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.