Sénégal: Kanel - Des actions entreprises pour se prévenir des inondations dans l'arrondissement de Orkadiéré

Orkadiéré (Kanel) — Plusieurs actions ont été entreprises dans l'arrondissement de Orkadiéré, dans le département de Kanel (nord), dans le cadre de la prévention des inondations, selon le sous-préfet, Cheikh Tidiane Oumar Kamara.

L'arrondissement de Orkadiéré avait été beaucoup touché par les inondations survenues en 2024 à cause du débordement du fleuve Sénégal.

Pour cette année, l'autorité administrative a pris des mesures visant à se prévenir d'éventuelles inondations, à travers des actions de sensibilisation et des visites.

"Nous avons tenu des réunions de sensibilisation, appelé à la solidarité inter-villageoise pour héberger provisoirement d'éventuels sinistrés. Nous avons choisi des sites d'accueil de sinistrés et effectué des visites dans des villages vulnérables", a-t-il expliqué, lundi, au cours d'un entretien avec l'APS.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Kamara a signalé que dans le cadre de cette prévention, il a été mis à la disposition des villageois des sacs de sable pour la réalisation de diguettes.

"Nous avons demandé l'appui du Comité local de pêche artisanale (CLPA) de Kanel qui a mis à notre disposition une pirogue pour la traversée entre Thiagnaff et Dembancané, une piste latéritique impraticable par les véhicules et personnes", a dit le sous-préfet.

Il a informé que 272 personnes ont pu effectuer la traversée, dimanche, entre ces deux villages distants de sept kilomètres, grâce à cette pirogue affrétée par la CLPA.

Cheikh Tidiane Oumar Kamara a demandé également aux maires de s'impliquer "activement dans la prévention".

Le sous-préfet dit avoir effectué des visites dans beaucoup de villages qui longent le Dandé Mayo, notamment Gouriki, Padalal, Goumal, Lobaly, Adabéré, Dembancané, Diella et Balel.

Tous ces villages sont sous la menace des inondations avec les lâchers d'eau en provenance de Manantali.