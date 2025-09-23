Sénégal: Tivaouane - 300 femmes issues de sept communes formées à des activités génératrices de revenus

Un total de 300 femmes issues de sept communes du département de Tivaouane (Ouest), ont bénéficié des sessions de formation en vue de renforcer leurs capacités économiques et sociales, a appris l'APS des initiateurs.

Mis en oeuvre par plusieurs structures citoyennes en partenariat avec une institution de microfinance, ce programme a permis de former 300 femmes issues de sept communes du Cayor des profondeurs, à savoir Thilmakha, Niakhène, Mbayène, Ngandiouf, Pékesse, Mérina Dakhar et Koul.

Il s'agit d'une initiative de proximité dénommée "Formation chez vous", visant à renforcer les capacités économiques et sociales des femmes rurales.

Les participantes ont acquis des compétences pratiques dans plusieurs domaines, notamment la saponification (savon

liquide), la fabrication d'eau de javel et la transformation du niébé, largement cultivé dans la zone.

La cérémonie de restitution et d'exposition des produits réalisés s'est tenue dimanche à Thilmakha, en présence des partenaires et bénéficiaires.

À cette occasion, la société Diapal Ma Diap, qui a assuré la formation, a promis de revenir avec d'autres modules adaptés aux besoins des femmes.

De son côté, l'institution de microfinance PAMECAS a validé un financement de 100 millions de francs CFA destiné à accompagner ces initiatives.

"L'objectif est de rapprocher la formation des femmes dans leurs propres villages, de leur permettre de développer des activités génératrices de revenus et de gagner ainsi en autonomie économique, sociale, dans la commune de Niakhène", ont expliqué les initiateurs.