Sénégal: Réforme de la décentralisation - Le président de l'AMS liste les préoccupations des élus

Dakar — L'Association des maires du Sénégal (AMS) souhaite un approfondissement de la réflexion sur statut de l'élu local, jugeant que cette question conditionne, parmi d'autres, une mise en œuvre réussie de la nouvelle réforme de la décentralisation devant déboucher sur la mise en place de huit pôles territoires.

"Il demeure une question fondamentale que l'Association des maires du Sénégal souhaiterait voir approfondir, c'est celle liée au statut de l'élu local", a déclaré son président, Oumar Ba.

Il intervenait lundi lors de la journée de travail, de synthèse et de consolidation des comptes rendus des concertations sur les pôles territoires, entamées il y a de cela huit mois sous l'égide du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

Selon M. Ba, "une décentralisation forte et une territorialisation efficace des politiques publiques ne sauraient se concevoir sans des élus territoriaux institutionnellement consolidés, reconnus et protégés dans l'exercice de leurs missions".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de l'Association de maires du Sénégal estime que "la question du statut de l'élu est intimement liée à l'honorabilité que confère la légitimité institutionnelle et populaire" des élus et de leurs fonctions.

Il n'a pas manqué de saluer la revalorisation salariale déjà intervenue, même si d'autres préoccupations tardent à être prises en charge.

M. Ba considère que "l'amélioration du statut des maires et des élus locaux en général viendrait parachever les efforts déjà consentis par l'État pour le renforcement de la décentralisation".

Il a soulevé la problématique liée à la place des maires dans le protocole de l'Etat, la nécessité de leur classement en catégorie 1 lors des voyages sans oublier la couverture sécuritaire adaptée.

"Nous ne réclamons pas une immunité à l'image des députés, mais souhaitons que toute arrestation ou interpellation d'un maire respecte un minimum de procédure ne serait-ce que par l'information préalable au ministère de tutelle", a-t-il préconisé.

La prise en charge maladie et une retraite territoriale à l'image de celle des députés figurent également parmi les préoccupations des élus territoriaux.

Le président de l'AMS estime que les maires doivent pouvoir "bénéficier de facilités dans la délivrance de passeports officiels [afin de] faciliter la mission de coopération décentralisée".

Oumar Ba a évoqué une autre préoccupation forte des maires relative notamment à la disponibilité des transferts de l'État aux collectivités territoriales.

"À sept semaines de la clôture dans la clôture budgétaire, les collectivités n'ont pas encore reçu les ressources essentielles telles que le fonds d'équipement des collectivités territoriales, la contribution économique locale, les ristournes, les fonds miniers", a-t-il avancé.

Les Collectivités territoriales n'ont pas reçu le transfert des fonds du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) pour le compte de l'exercice 2024 et 2025, a déploré Oumar Ba.

Selon lui, la mise à disposition rapide de ces ressources "permettrait aux communes de respirer et de poursuivre leurs investissements".

Malgré ces difficultés, les collectivités territoriales saluent les perspectives annoncées par le gouvernement relatives au renforcement des subventions, a indiqué le président de l'Association des maires du Sénégal.

"Nous saluons les perspectives annoncées d'augmentation et de renforcement des subventions des collectivités territoriales et de faire l'index de la TVA de 5 % à 10%", a-t-il dit.