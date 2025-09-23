Sénégal: Protection de la couche d'ozone - Plaidoyer pour une harmonisation des actions

Dakar — Le directeur de la réglementation et du contrôle au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Baba Dramé, a insisté lundi à Dakar sur l'importance d'une harmonisation des actions et du renforcement des capacités des acteurs dans la mise en œuvre des engagements pris en matière de protection de la couche d'ozone.

L'objectif de cet accord est "d'éliminer graduellement la production et la consommation des SACO (substances appauvrissant la couche d'ozone) afin de réduire leur abondance dans l'atmosphère, et ainsi de protéger la couche d'ozone fragile à la terre", a-t-il expliqué.

M. Dramé, par ailleurs coordonnateur du programme Ozone au Sénégal, intervenait à l'ouverture d'une réunion conjointe du réseau des responsables nationaux de l'ozone des pays d'Afrique francophone et anglophone.

Il juge "nécessaire d'harmoniser nos actions tout en renforçant les capacités de nos acteurs dans la mise en oeuvre des engagements pris au titre du Protocole de Montréal et de l'Amendement de Kigali".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi ces partenaires, figurent le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) l'ONUDI, l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, le programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Il a également cité les coopérations bilatérales allemande et canadienne.

Le Fonds multilatéral, principal mécanisme financier d'appui, joue également un rôle central sur cette question, a fait constater Baba Dramé, en présence des représentants des pays du continent ainsi que leurs partenaires techniques et financiers.

Selon lui, la rencontre de Dakar vise à évaluer les progrès accomplis, partager les expériences et définir des stratégies communes pour accélérer la transition vers des fluides frigorigènes à faible impact sur la couche d'ozone et sur le climat.

"Chaque pays doit régulièrement dresser un inventaire et une évaluation de la consommation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Sur cette base, des programmes d'information, de sensibilisation et de formation sont mis en oeuvre pour accompagner la transition, notamment dans le secteur du froid et de la climatisation", a-t-il expliqué.

Baba Dramé a par ailleurs insisté sur la formation des techniciens en froid et climatisation, mais aussi des agents des douanes, afin de leur permettre d'identifier les produits interdits et de mieux encadrer l'importation des équipements.

Il a rappelé que le Sénégal a récemment organisé à Dakar un atelier destiné aux femmes techniciennes en froid et climatisation de plusieurs pays francophones, afin de leur offrir une meilleure qualification dans la manipulation des nouveaux fluides, parfois toxiques ou inflammables, tels que l'ammoniac ou le propane.