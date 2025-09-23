Afrique de l'Ouest: BRVM - Début de semaine baissier pour les activités du marché.

A l'exception de la valeur des transactions, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré au terme de la séance de cotation de ce lundi 22 septembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est établie à 2,212 milliards FCFA contre 937,311 millions de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est repliée de 56,945 milliards, s'établissant à 12 457,767 milliards FCFA contre 12 514,712 milliards FCFA le vendredi 19 septembre 2025. Celle du marché des obligations est dans la même dynamique avec une baisse de 26,754 milliards, passant de 10 914,231 milliards de FCFA la veille à 10 887,477 milliards de FCFA ce lundi 22 septembre 2025.

L'indice BRVM Composite a cédé 0,46% à 323,11 points contre 324,59 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 se retrouve avec une baisse de 0,66% à 160,65 points contre 161,71 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre une baisse de 0,71% à 136,52 points contre 137,50 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 1 220 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,48% à 1 940 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,76% à 1 010 FCFA), SETA0 Côte d'Ivoire (plus 5,26 % à 1 000 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,19% à 7 275 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 18 825 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,70% à 5 200FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 2,96% à 11 465 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,60% à 1 210 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (moins 2,03% à 14 500 FCFA).