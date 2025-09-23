La grande salle de l'Université de Kikwit (UNIKIK), province du Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) a servi de cadre, le samedi 13 septembre 2025, pour la clôture officielle de l'année académique 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire national. Cette cérémonie a été présidée par la Ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo. Cet évènement s'est déroulé en présence de plusieurs autorités notamment, du Secrétaire Général de l'ESU chargé de recherche, le maire de Kikwit, les membres du Comité urbain de sécurité, des dirigeants des instituts supérieurs et universitaires issus du Grand Bandundu, ainsi que de professeurs venus de Kinshasa.

L'UNIKIK a saisi cette opportunité pour procéder à la collation des grades académiques. 399 lauréats ont été lancés sur le marché d'emploi dont 69 du système LMD (Licence, master, Doctorat).

D'entrée de jeux, le professeur Alphonse Kapumba, recteur de l'UNIKIK et président de la Sous-conférence des chefs d'établissement de l'ESU Kwilu-sud a, au nom de la communauté universitaire, rendu un hommage mérité au Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la RDC, étant donné qu'il tient à rendre compétitive et performante la formation de la jeunesse et à consolider la paix dans le pays, surtout la partie occupée par l'armée rwandaise avec ses supplétifs AFC/M23.

Il n'a pas oublié d'être reconnaissant à l'endroit de la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui mène les actions gouvernementales avec compétence et détermination.

Kapumba a salué l'attention accordée par Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'ESU-RDC à la qualité de l'enseignement et de la recherche en considérant celle-ci comme le maillon important dans le processus de développement de la RDC.

«Vous avez engagez des réformes importantes pour offrir à notre pays des cadres compétents, innovateurs et créatifs. Vous avez mis en place des cadres de concertations pour des autoévaluations pour étudiants, enseignants (...) L'Université de Kikwit est réellement engagée à soutenir votre vision dans la formation de la jeunesse engagée à servir ce pays», a déclaré le recteur de l'UNIKIK tout en soulignant les efforts que conjugue cette Alma Mater dans la formation des assistants au troisième cycle et au doctorat dans différentes universités éparpillées dans le monde entier.

De son côté, l'Abbé Clément Molo, secrétaire général académique qui a gravité autour du calendrier académique, des étudiants, des facultés organisées et opérationnelles, de la bibliothèque totalement numérique, des conférences et ateliers organisés par cette institution tout au long de l'année académique.

Quant à eux, les étudiants ont sollicité des bus Trans Academia pour leurs transports...

«Nous croyons que l'avenir de notre pays se joue dans des amphithéâtres, des bibliothèques, des centre de recherches et surtout dans des cours et esprits de ces étudiants. Que cette visite soit le début d'un dialogue franc avec les institutions supérieurs et universitaires du Kwilu», a indiqué le porte-parole des étudiants de l'UNIKIK.

Prenant la parole du haut de la tribune, Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'ESU, tout en remerciant de tout coeur la communauté universitaire du Kwilu pour l'accueil, a indiqué qu'elle mettrait fin aux années académiques élastiques et désordonnées.

«Il s'agit pour moi de conférer un caractère exceptionnel à cette cérémonie qui marque une avancée importante à savoir la fin des années élastiques et parfois chevauchées ainsi que le retour à la normalité et à l'uniformisation des années académiques. Finie la récréation et des désordres jadis observés par bon nombre d'établissements de l'enseignement supérieur et universitaires qui ne respectaient pas le calendrier académique», a-t-elle déclaré.

Elle a fait savoir que c'est «sur instruction express du président de la République, Chef de l'Etat, Grand Chancelier des universités et instituts supérieurs du Congo que le ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation s'est employé à mettre en place un ensemble de dispositifs adéquat afin d'assurer un bon déroulement des activités d'enseignement et de recherche conformément au calendrier arrêté par l'instruction académique 026»

L'autorité de tutelle a exprimé ses mécontentements face ce qu'elle appelle "création désordonnée des établissements de l'ESU par les privés".

«Dans un autre registre, face au phénomène déplorable de créations désordonnées d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire telles des champignons, initiatives des privés, il était temps de mettre fin à cette mauvaise pratique. Ceci m'a conduite à décider de la suspension de l'octroi des autorisations de fonctionnement et d'agréments de nouveaux établissements jusqu'à nouvel ordre», a-t-elle insisté.

Elle a également indiqué que dans le but d'avoir une juste perception de la qualité de fonctionnement des établissements d'enseignement, le ministère a initié un contrôle de gestion est en cours dans tous les établissements.

Elle n'a pas oublié de féliciter les comités de gestion de l'ISP-Kikwit, UNIKIK, l'ISTM-Kikwit ainsi que les privés qui se sont évertués de construire des bâtiments pour améliorer la qualité des enseignements.