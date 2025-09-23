Deux membres du Gouvernement Suminwa, un Député National et une personnalité publique ont apposé leurs signatures sur la Charte de l'Union Sacrée de la Nation (USN), ce samedi 20 septembre 2025 en fin d'après-midi, au siège de cette plateforme politique, qui soutient le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le boulevard du 30 Juin à Kinshasa.

Les signataires sont Patrick Muyaya Katembwe (Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement), Aimé Molendo Sakombi (Ministre des Ressources hydrauliques et de l'Electricité), Eric Tshikuma (Député National) ainsi que Teddy Lwamba (personnalité politique et nouveau Directeur Général de la SNEL S.A).

Comme d'autres avant eux, ils ont réaffirmé leur loyauté et leur fidélité au Président de la République, et réitéré leur volonté de servir afin de garantir le mieux-être du peuple congolais et de défendre les intérêts supérieurs de la Nation.

« Cette signature est un soutien au Président de la République. Nous le portons dans le coeur. Aujourd'hui, c'est un acte qui exprime ce que nous pensons. Avec le Chef de l'État, nous avons engagé une oeuvre de reconstruction. Les Congolais, qui l'ont massivement élu lors des dernières élections, doivent continuer de soutenir sa vision. Cet acte symbolique vient matérialiser notre engagement », a déclaré Patrick Muyaya.

Et d'ajouter : « Ce qui se passe dans nos coeurs dépasse le simple engagement politique. C'est aussi une adhésion aux valeurs communes partagées avec le Président de la République et l'ensemble de l'Union sacrée. En tant que membres du gouvernement, nous avons tenu à signer. »

Pour rappel, la Charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation ont été adoptés le 30 août dernier, lors du deuxième congrès tenu au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale à Kinshasa. Cette rencontre avait été présidée par Félix-Antoine Tshisekedi, Haute autorité de référence de cette plateforme politique.