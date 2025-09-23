Congo-Kinshasa: MCTC redessine l'avenir logistique du Congo avec le Terminal à conteneurs du port de Matadi

Au cours de cette visite, une attention particulière a été accordée aux travaux menés par la MCTC, dont les interventions contribuent à renforcer la compétitivité et la performance du port de Matadi, principal point d'entrée maritime de la République démocratique du Congo.

Une présentation technique détaillée a permis de mettre en lumière les opérations en cours : modernisation des quais, optimisation des capacités d'accueil, amélioration des conditions d'accostage et renforcement de la fluidité des opérations logistiques. Ces avancées constituent un jalon décisif dans l'ambition nationale de faire du port de Matadi une plateforme moderne et compétitive au niveau régional.

Un test grandeur nature concluant Point fort de la visite : une simulation d'accostage réalisée avec succès grâce à l'arrivée du porte-conteneurs MSC Haiti II. Cette opération a démontré, de manière concrète, les progrès réalisés par la MCTC en matière de réhabilitation et d'adaptation des quais aux standards internationaux.

M. Jean-Pierre Bemba Gombo, Vice-Premier ministre, ministre de Transport, voies de communication et désenclavement a effectué une visite de travail, ce mercredi 17 septembre 2025 au port maritime international de Matadi. Au menu, les travaux de modernisation du Terminal à conteneurs, concédé à la multinationale Matadi Corridor Terminaux à conteneurs (MCTC), au terme d'un contrat gagnant -gagnant signé avec le gouvernement de la République dans le seul et grand souci du Chef de l'Etat de voir les installations portuaires de la RDC répondre aux normes internationales.

A sa descente d'avion à l'aéroport national de Tsimpi, le numéro 1 de transport a été accueilli par le gouverneur du Kongo Central, Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo qu'entouraient le président de l'Assemblée provinciale, Papy Mantezolo Diatezua, les députés provinciaux et le Président du Conseil d'administration de de Matadi Corridor Terminaux à conteneurs (MCTC), Bodom Matungulu, les Directeurs généraux de MCTC, Christian Ngoy, la Congolaise des voies maritimes (CVM) Blandine Kawanda, Martin Lukusa de l'Office National de transport (ONATRA).

Cette descente de terrain avait pour objectif de constater l'état d'avancement des travaux, d'échanger avec les responsables techniques et de s'assurer du respect du calendrier ainsi que des normes de qualité. La présence conjointe des plus hautes autorités provinciales et nationales témoigne de l'importance que revêt ce projet pour le développement et le bien-être des populations.

Sur place, le VPM a parcouru les travaux en cours d'exécution par la Société de génie civile EIFFAGE, travaillant pour le compte de MCTC du 5 au Pier 7 passant par la base vie et la centrale à béton, Rien n'a échappé aux yeux du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo qui a apprécié à sa juste valeur l'avancement normal des travaux de ce projet de haute facture pour la République.

Séance tenante, toutes les questions relatives à la mise en oeuvre du projet ont été discutées entre le VPM de Transport, voies de communication et désenclavement et les responsables de MCTC, de l'Onatra et la CVM. Voilà pourquoi le VPM a assisté aux manoeuvres d'accostage au PIER 4 et 8 du navire MSC HAITI II, Long de 180 mètres, réalisé avec succès. Une occasion pour l'équipe dirigeante de MCTC de présenter au VPM Bemba le Master Plan du nouveau Terminal à conteneurs.

Enfin, le Management de MCTC a exprimé sa profonde gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, pour sa vision éclairée, son leadership et son appui constant qui permettent la réalisation de ce projet structurant au bénéfice de la province et de la Nation tout entière.