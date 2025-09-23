Le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier dimanche 21 septembre 2025 à New York, aux Etats-Unis d'Amérique, pour prendre part aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Chef de l'Etat est accompagné de la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement, notamment des ministres sectoriels stratégiques. Cette session, placée sous le thème commémoratif « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains », s'ouvre officiellement ce mardi 23 septembre. Toutefois, dès ce lundi, le Président Tshisekedi participera aux activités marquant le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, au siège de l'institution.

Un rôle institutionnel de premier plan

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elue à la Vice-présidence de l'Assemblée généralepour cette édition, la République Démocratique du Congo se voit confier des responsabilités majeures. A ce titre, son Représentant à cette société des nations sera appelé à suppléer le Président de l'Assemblée en cas d'absence ou d'empêchement, et à présider certaines réunions importantes des commissions spécialisées, suivant bien entendu les directives et orientations du Président de la République, Félix Tshisekedi.

Pour sa part, le Chef de l'Etat congolais prononcera son allocution devant la tribune des Nations Unies le mardi 23 septembre à 14h00 (heure de New York), soit 19h00 (heure de Kinshasa). Son intervention est particulièrement attendue, dans un contexte mondial marqué par la montée des tensions géopolitiques, la remise en cause du multilatéralisme et la persistance de crises sécuritaires complexes.

Un plaidoyer renforcé pour la paix et la mémoire

Le Président Félix Tshisekedi entend profiter de cette tribune internationale pour mettre en avant les progrès réalisés par la diplomatie congolaise dans la recherche de la paix et la stabilité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs.

Par ailleurs, conformément à son engagement en faveur de la justice et de la mémoire collective, il portera de nouveau le plaidoyer de la RDC pour la reconnaissance internationale du GENOCOST, terme désignant les crimes de masse et les violences subies par les populations congolaises depuis plusieurs décennies.

Dans ce cadre, le Chef de l'Etat présidera une importante rencontre organisée en partenariat avec le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (FONAREV). Cette initiative vise à réaffirmer la détermination du pays à défendre les droits des victimes et à promouvoir des mécanismes de réparation crédibles.

Rencontres bilatérales et multilatérales en marge des travaux

En marge de l'Assemblée générale, le Président Tshisekedi mènera également plusieurs entretiens de haut niveau avec ses homologues et des partenaires internationaux. Ces échanges, tant bilatéraux que multilatéraux, permettront de consolider les acquis diplomatiques, de promouvoir la coopération économique et sécuritaire, et de renforcer la voix du Congo sur la scène mondiale.

Un rendez-vous décisif pour la diplomatie congolaise

La participation du Chef de l'Etat à ce grand rendez-vous annuel traduit la volonté de la RDC de demeurer un acteur incontournable dans la promotion de la paix, du développement durable et du respect des droits humains. Elle confirme également l'engagement du Président Tshisekedi à faire entendre la voix des Congolais et à inscrire leur lutte pour la dignité et la justice dans l'agenda international.