Congo-Brazzaville: Dynamique populaire - Le « Patriarche » pose sa main sur la terre fertile de Ouesso

22 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le coordonnateur général de Génération auto-entrepreneur (GAE), Digne Elvis Tsalissa Okombi, a organisé le 21 septembre une marche populaire à Ouesso avant d'apporter un soutien financier et en kits entrepreneuriaux aux jeunes désoeuvrés et aux femmes battantes du chef-lieu de la Sangha, à travers les projets « Matisa affaires » et à « Loboko ya patriarche ».

Ils étaient nombreux, des jeunes et femmes de Ouesso ayant retrouvé du sourire grâce à l'élan de solidarité de la GAE. Les bénéficiaires ont reçu, en effet, du matériel et des équipements destinés aux petits entrepreneurs, seuls ou en groupement afin de booster leurs activités génératrices de revenus. A l'image de ses passages à Brazzaville, Dolisie, Madingou, Sibiti, Ngo et Djambala, Digne Elvis Tsalissa Okombi qui entend mettre le cap sur Oyo, Ewo et Pointe-Noire, a réitéré le message du président d'honneur de GAE et de la dynamique le « Patriarche » qui pense que « les jeunes ont besoin d'être formés, d'être mis dans un processus d'incubation et d'être appuyés. Nous continuons à former, à accompagner les jeunes et les femmes », a-t-il estimé.

S'agissant de la marche, le coordonnateur général de GAE et ses troupes ont parcouru quelques artères de Ouesso pour terminer à la place rouge de la ville. Lors de leur passage, Digne Elvis Tsalissan Okombi et les délégués du « Patriarche » ont eu des contacts directs avec la population, dans le cadre de la deuxième phase de la campagne de sensibilisation à l'opération de révision des listes électorales. La troisième phase de cette campagne sera, quant à elle, marquée par la sensibilisation à travers les mégaphones.

Satisfait de la mobilisation de Ouesso autour du « Patriarche » Denis Sassou N'Guesso, il pense que « l'heure des paroles doit céder le témoin à l'action et chacun devra, au moins une fois dans sa vie, témoigner de la main généreuse du patriarche Denis Sassou N'Guesso. On a trop entendu de discours, les jeunes n'en veulent plus, plus personne ne veut de discours », a-t-il conclu.

