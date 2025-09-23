Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - La CNDH examine ses nouveaux textes fondamentaux

Les nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) ont ouvert, le 22 septembre à Brazzaville, les travaux de la première session ordinaire de leur assemblée plénière, relatifs à la mise en place et à l'adoption des textes fondamentaux pour le bon fonctionnement de l'institution.

L'objectif de l'assemblée plénière qui se tient jusqu'au 26 septembre est d'examiner et d'adopter les documents de travail, à savoir le règlement intérieur qui fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission ; le règlement financier, afin de garantir la transparence des ressources. Les participants examineront aussi le plan stratégique 2025-2028, traduisant les ambitions attendues pendant le mandat des commissaires et la mise en place des sous-commissions spécialisées, chargées de la préparation des projets d'avis, déclarations ou rapports sur des questions dont elles seront saisies selon leurs domaines de compétence.

Cette session a lieu après l'élection de son bureau décisionnel, le 6 août, conformément à la loi n°30-2018 du 7 août 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la CNDH. « Aujourd'hui marque le point de départ de notre mandat collectif, mais également le coup d'envoi de la première épreuve de notre aventure commune au sein de notre institution qui s'est vue confier, par la Constitution, la mission de suivi, de la protection et de la promotion des droits de l'homme au Congo. J'invite chacun de nous à faire preuve d'ouverture, d'écoute et de rigueur, afin que les décisions que nous prendrons reflètent à la fois l'esprit de responsabilité et le sens de l'intérêt général », a déclaré le président de la CNDH, Casimir Ndomba, dans son mot d'ouverture.

Le président de la CNDH a souligné, par ailleurs, l'importance de l'événement au moment où la question des droits de l'homme est au centre des préoccupations avec des crises dans certaines parties du monde. « Ce moment est d'autant plus solennel qu'il s'inscrit dans un contexte national et international marqué par de profondes attentes en matière de respect de la dignité humaine », a-t-il dit.

Partenaire technique et financier, le système des Nations unies au Congo, pour sa part, a réaffirmé son engagement à accompagner la CNDH dans son processus de renforcement dans un esprit de partenaire respectueux et constructif. « Parce qu'une telle réforme renforcerait non seulement la crédibilité institutionnelle de la CNDH, mais ouvrirait également des perspectives d'appui, de financement pérennes indispensables pour répondre aux défis liés aux ressources », a indiqué le coordonnateur résident des agences du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo.

Notons que la CNDH est un organe de suivi de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Elle constitue un espace de consultation, de dialogue entre les citoyens, les pouvoirs publics et la société civile.