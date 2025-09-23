Congo-Kinshasa: Incident à l'aéroport de N'Djili - Le réseau Mwangaza insisite sur la diversification des sources d'énergie du pays

Dans un communiqué publié le 22 septembre à Kinshasa, le réseau Mwangaza s'est indigné de l'incident survenu dans la nuit du 10 au 11 septembre, empêchant l'avion présidentiel d'atterrir à l'aéroport international de N'Djili pendant plus d'une demi-heure, en raison d'un problème d'alimentation électrique.

Le réseau Mwangaza estime que l'incident est un rappel cinglant des défaillances systémiques des infrastructures énergétiques du pays. Pour lui, en effet, « cet événement met en lumière une réalité que de nombreux Congolais connaissent et maintes fois dénoncée », notamment le manque de fiabilité de l'électricité dans des lieux stratégiques à travers toute la République démocratique du Congo.

Ce réseau a noté, par ailleurs, que l'aéroport international de N'Djili, à Kinshasa, n'est pas le seul endroit où cet incident se produit. Il a regretté que des situations similaires se produisent fréquemment dans de nombreux autres emplacements stratégiques du pays, notamment les aérodromes, les universités, les hôpitaux, les services publics (...), démontrant ainsi des graves problèmes de sécurité et d'efficacité opérationnelle qui nuisent à la crédibilité de toute une nation.

Pour éviter ce genre d'incident, le réseau Mwangaza a réitéré sa recommandation sur la diversification des sources d'énergie du pays.

« Cet incident de l'aéroport de N'Djili est une occasion pour le gouvernement de la République de diversifier et de décentraliser les solutions d'électrification du pays », a souligné cette plate-forme.

Le manque de fiabilité du réseau national, a-t-il fait savoir, exige que, d'une part, les bâtiments publics stratégiques développent leur propre autonomie énergétique. De l'autre, il est crucial d'intensifier la sensibilisation à l'économie d'énergie afin d'encourager une gestion rationnelle et responsable des ressources disponibles.

Alléger la pression sur des infrastructures énergétiques

Pour le réseau Mwangaza, cette démarche favorise non seulement l'optimisation de la consommation et la réduction du gaspillage, mais contribue également à alléger la pression sur des infrastructures énergétiques souvent fragiles et à assurer une répartition plus équitable et stratégique de l'énergie limitée.

Il a appelé le gouvernement à appliquer des solutions d'une étude menée récemment par Resource Matters, dans ces endroits stratégiques du pays pour les rendre résilients face aux coupures intempestives. Il a exhorté, par ailleurs, par la même occasion les décideurs à considérer sérieusement les propositions détaillées dans ses travaux, et se tient à la disposition du gouvernement pour contribuer aux efforts de réforme en cours, collaborer et mener de nouvelles études de pré-faisabilité afin d'améliorer l'accès et l'efficacité énergétique dans l'ensemble du pays.

« Il est possible de faire mieux. La sécurité énergétique est un enjeu de souveraineté nationale », a indiqué le communiqué du réseau Mwangaza.

Le rapport publié en août dernier par Resource Matters, une des organisations membres dudit réseau, à l'issue de son étude de pré-faisabilité, a proposé des solutions concrètes pour rendre les bâtiments publics autonomes, notamment en utilisant des systèmes hybrides combinant l'énergie solaire, des batteries de stockage et des générateurs en appoint.