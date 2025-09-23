Congo-Brazzaville: PCT-Nkeni-Alima - Yves Fortuné Moundélé-Ngollo élu président fédéral

La fédération du Parti congolais du travail (PCT) du département de la Nkeni-Alima, qui a tenu son assemblée générale élective le 19 septembre à Gamboma, a porté son choix sur Yves Fortuné Moundélé-Ngollo Ehoussossia pour conduire ses destinées.

Hissé au poste de président fédéral du PCT du département Nkeni-Alima, le député de la circonscription électorale unique d'Ongogni devient le premier président du Conseil fédéral, chargé de l'orientation, de la coordination et du contrôle. Jusque-là président du comité PCT-Ongogni, Yves Moundélé-Ngollo Ehourossia entend conduire, au nom du bureau, les destinées de cette fédération dans la cohésion et la discipline en vue du renforcement de l'efficacité de l'action militante.

« ...Recevez l'expression de nos sincères remerciements militants, nous qui ce jour, représentons l'expression du consensus exprimé dans cette salle et de la volonté des plus hauts dirigeants de notre grand et glorieux parti pour animer, organiser, conquérir, s'enraciner, convaincre, rassurer et conduire dans la cohésion et la discipline, l'efficacité de notre action militante dans ce département nouveau-né et si stratégique », a indiqué le nouveau promu.

Selon lui, à travers son élection, les cadres et militants du PCT ont fait le choix de l'unité, du rassemblement de la fédération des forces, de la consolidation des acquis, de la conquête de nouveaux militants, de la tolérance, de l'efficacité, de l'engagement militant, du résultat et de l'espérance.

« Soyez rassurés, chers camarades, que nous mettrons toute notre énergie pour renforcer l'ancrage du ¨Parti congolais du travail dans ce vaste département. J'ai conscience que cela passe par le dialogue permanent entre camarades, par la cohésion de nos forces, par la discipline, par l'exemplarité, par l'unité au service de l'intérêt du parti. Oui, l'intérêt supérieur du parti au service de l'intérêt général par-dessus nos égos, nos ambitions personnelles, nos petits calculs et nos jeux d'influence », a poursuivi Yves Moundélé-Ngollo Ehourossia.

S'acquitter des cotisations spéciales et se faire enrôler

Conscient des nombreux défis qui pointent à l'horizon, notamment l'organisation du 6e congrès ordinaire du PCT, prévu pour le mois de décembre prochain, et l'élection présidentielle de mars 2026, il a souligné l'obligation pour les membres du parti à se mettre en ordre de bataille. Le but étant de réussir le congrès du parti et d'offrir une victoire éclatante à son candidat.

« A cet effet, nous demandons à tous nos militants et sympathisants de se faire enregistrer massivement sur les listes électorales et par la même occasion, nous demandons au camarade Denis Sassou N'Guesso, avec la foi du militant, de faire acte de candidature. Nous lui assurons, d'ores et déjà̀̀, qu'ici dans le département de la Nkeni-Alima, les troupes lui sont acquises, les militants affinent leurs stratégies, les sympathisants se rangent en ordre de bataille car ils sont largement majoritairement, acquis à sa cause. Nous lui réitérons tout notre engagement indéfectible et lui demandons de continuer à oeuvrer énergétiquement à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise », a conclu le président de la fédération PCT-Nkeni-Alima.

Présidant les travaux, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a rappelé que l'assemblée générale élective du département de la Nkeni-Alima était plus importante dans la mesure où elle est consacrée à la consolidation du parti à l'orée de son 6e congrès ordinaire dont les travaux préparatoires sont en cours, et l'élection présidentielle de 2026. C'est ainsi qu'il a invité les cadres et militants de cette nouvelle fédération à s'acquitter de leur cotisation spéciale dont la date butoir est fixée au 15 octobre prochain.

« Depuis leur lancement le 7 août dernier, les travaux préparatoires du sixième congrès ordinaire du PCT se déroulent normalement. Cependant, et de toute évidence, le succès de ce grand événement est tributaire des moyens que doit disposer le parti. C'est à cette fin que je vous rappelle qu'une cotisation spéciale est organisée par un acte datant du 17 juin 2025 dont le délai de paiement est fixé au 15 octobre 2025 au plus tard. C'est l'occasion pour les militants de la Nkeni-Alima de se montrer exemplaires face à cette exigence organisationnelle », a rappelé Pierre Moussa.

Il a exhorté, par ailleurs, les animateurs de structures intermédiaires et de base, l'ensemble des membres du parti à s'impliquer pleinement dans l'opération de révision extraordinaire des listes électorales pour une inscription massive des Congolais en âge de voter.

La présidente du Conseil fédéral du PCT du département des Plateaux, Charlotte Olondowé, dont les comités de Gamboma, Ollombo, Allembé, Ongogni et Abala dépendaient, espère que les deux fédérations soeurs oeuvreront inlassablement côte à côte pour des histoires encore plus grandes.

Notons que l'installation des membres de la fédération PCT-Nkeni-Alima a été couplée à la cérémonie de présentation officielle du commissaire politique du parti dans ce département, Pierre Mabiala.