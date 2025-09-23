Congo-Brazzaville: Les entreprises publiques appelées à transmettre leurs données financières

Le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public a organisé, le week-end dernier à Brazzaville, un atelier spécial pour sensibiliser les entreprises d'Etat à l'intérêt de transmettre régulièrement leurs données financières pour assurer le meilleur suivi du portefeuille public et d'améliorer la gouvernance.

La réunion technique s'est tenue sur le thème « Importance des données financières des EEPS dans la gestion de la dette et du portefeuille public ». Au cours de celle-ci, les responsables d'entreprises publiques ont été édifiés sur l'impérieuse nécessité de transmettre régulièrement aux autorités habilitées les données financières des structures dont ils assurent la gestion administrative.

En initiant cette sensibilisation, l'objectif est de permettre au gouvernement d'avoir des statistiques financières cohérentes et fiables sur les entreprises du portefeuille public afin de bien planifier les statistiques.

« L'objectif de cette démarche est de faire que dans les jours à venir, nous arrivons à collecter des données plus fiables sur la dette des entreprises publiques, pour bien élaborer les statistiques de la dette publique. Nous devons donc anticiper la prise en charge de ces dettes, en suivant leur remboursement par lesdites entreprises », a expliqué le directeur général de la Caisse congolaise d'amortissement, Marie-Ghislain Yebas Mandelo, qui a animé un exposé.

Pour permettre le meilleur fonctionnement de cette initiative, le gouvernement a annoncé la création, très prochainement, d'une plateforme numérique pour faciliter les entreprises à se faire enregistrer et poster leurs données depuis chez elles sans tracasseries.

Dans son mot de circonstance, la directrice générale du portefeuille public, Karine Emma N'Guesso Mouandé, s'est réjouie de l'initiative. « Depuis le lancement de cette grande opération, nous nous attendons à connecter les données des entreprises publiques, afin de mieux les intégrer dans les statistiques publiques », a-t-elle souligné.

Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre des Finances, Paul Malié, qui a présidé les travaux, a salué l'initiative et a annoncé l'organisation imminente d'une réunion privée avec les membres du comité scientifique, chargés d'encadrer la transmission des données et de veiller à leur fiabilité.

« La démarche permettra à l'État de disposer de statistiques consolidées, y compris sur la dette cachée des institutions publiques. Cette opération est une réponse directe visant à avoir une vision claire et précise des finances publiques afin de mieux évaluer les risques budgétaires. La transparence dépend avant tout de la qualité de l'information. Nous attendons des données de haute qualité, permettant aux responsables des départements de prendre des décisions éclairées », a conclu le directeur de cabinet.