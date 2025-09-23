Ile Maurice: L'Embarras du choix - À la découverte du théâtre interactif

C'est tout l'intérêt de la pièce. L'Embarras du choix est une pièce de boulevard française, interactive. Cela veut dire que le personnage principal, Max (joué par Thomas Perrin), fait appel au public pour déterminer ses choix. La pièce se joue alors en fonction de ce qu'a décidé le public. La troupe de L'Embarras du choix a atterri à Plaisance hier matin. Elle donnera deux représentations au Caudan Arts Centre, le mardi 23 septembre et le mercredi 24 septembre à 20 heures. Il s'agit d'une production de Rama Poonoosamy et de l'agence Immedia.

«Quand nous avons écrit cette pièce, l'inconnu c'était les réactions du public», explique Sacha Danino, co-auteur avec Sébastien Azzopardi. Au fil des représentations, les différentes réactions du public ont été notées pour «rendre les comédiens encore plus proches du public».

La mécanique de cette pièce repose sur un «filet de sécurité de répliques pour les comédiens, néanmoins nous avons eu des ré- actions imprévues», se souvient Sacha Danino. Comme ces spectateurs qui se parlent entre eux et à haute voix durant la représentation. Les uns remettant en question les choix des autres. La pièce descend alors de la scène à la salle.

L'Embarras du choix est un exercice de voltige pour les comédiens embarqués dans la part d'improvisation que com- prend la pièce. Ce texte n'est pas forcément conçu pour des comédiens qui préfèrent les pièces réglées au millimètre. «À un moment donné, nous cassons le quatrième mur (NdlR : mur imaginaire qui sépare la scène du public).

Ce n'est pas donné à tout le monde. Le personnage principal est le chef d'orchestre qui interagit avec le public. Il doit le faire avec de l'aisance et avoir la faculté de rebondir avec impertinence mais de manière amusante, parce que cela reste une comédie», explique Sacha Danino.

L'aventure de L'Embarras du choix dure depuis 2020. Elle a été nominée aux Mo- lières 2022 dans la catégorie meilleure comédie. «Il y a parfois plusieurs comédiens pour le même rôle. Quand l'un d'eux a trouvé quelque chose, il le partage avec les autres». Depuis 2020, trois équipes ont joué cette pièce en France.

Julie Desbruères joue Léonore, la femme «officielle» de Max. Ils sont sur le point de se marier. Elle est amoureuse de lui depuis le lycée. Lui a vécu un amour de jeunesse avec Alice, qui un beau jour est partie à l'autre bout du monde. Max s'est consolé avecLéonore, ils ont construit leur vie jusqu'au moment où Alice revient. «Cela va réveiller les doutes de Max. Il devra se décider entre le choix raisonnable, qu'est Léonore et un amour en suspens avec Alice. Il est perdu dans ce dilemme.»

Si son personnage n'a pas d'interaction directe avec le public, «par contre tous les personnages sont impactés par leur choix. Ce n'est pas la même par- tition que nous devons jouer à chaque fois». Pendant la pièce, même quand le personnage n'est pas en scène, cela demande une écoute et une attention soutenue du comédien par rapport au choix qui sera fait par le public parce que cela va déterminer la suite, explique Julie Desbruères.

L'Embarras du choix sera joué au Caudan Arts Centre dans les décors «magnifiques» selon le régisseur, qui ont été recréés à Maurice. «Ce n'est la première fois qu'Immedia produit une pièce qui a été créée à Paris. En 2003 déjà nous l'avions fait », rappelle Rama Poonoosamy