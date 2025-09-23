Angola: Kabuscorp s'impose à la Coupe des Confédérations

20 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Grâce à un but de Júlio à la 59e minute, quelques secondes après son entrée en jeu, Kabuscorp do Palanca a battu les Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud au stade 11 de Novembro à Luanda lors du match aller de la Coupe des Confédérations.

Le match retour se jouera samedi prochain en Afrique du Sud.

Aujourd'hui, Petro de Luanda a battu le Cercle de Joachim SC de l'île Maurice 3-0 lors du match aller de la Ligue des champions d'Afrique, disputé au stade National Sports Complex Pitch 1.

Vendredi, Wiliete de Benguela s'est incliné face aux Young Africans de Tanzanie (0-3) lors du match aller de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine, disputé au stade 11 de Novembro.

Le Primeiro de Agosto n'entrera en scène que dimanche (21) contre l'Otôho d'Oyo du Congo, à partir de 16h, également au stade 11 de Novembro.

Le Primeiro de Agosto n'a plus participé à la phase de groupes depuis 2018, après le match retour contre l'Espérance de Tunis (Tunisie) en demi-finale de la Ligue des champions, disputé dans ce pays arabe.

 

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.