Angola: Kabuscorp s'impose à la Coupe des Confédérations

Luanda — Grâce à un but de Júlio à la 59e minute, quelques secondes après son entrée en jeu, Kabuscorp do Palanca a battu les Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud au stade 11 de Novembro à Luanda lors du match aller de la Coupe des Confédérations.

Le match retour se jouera samedi prochain en Afrique du Sud.

Aujourd'hui, Petro de Luanda a battu le Cercle de Joachim SC de l'île Maurice 3-0 lors du match aller de la Ligue des champions d'Afrique, disputé au stade National Sports Complex Pitch 1.

Vendredi, Wiliete de Benguela s'est incliné face aux Young Africans de Tanzanie (0-3) lors du match aller de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine, disputé au stade 11 de Novembro.

Le Primeiro de Agosto n'entrera en scène que dimanche (21) contre l'Otôho d'Oyo du Congo, à partir de 16h, également au stade 11 de Novembro.

Le Primeiro de Agosto n'a plus participé à la phase de groupes depuis 2018, après le match retour contre l'Espérance de Tunis (Tunisie) en demi-finale de la Ligue des champions, disputé dans ce pays arabe.