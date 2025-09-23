Angola: Le pays et le Portugal clôturent le tournoi « 50 ans de l'Indépendance» par un match hautement symbolique

20 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Dans une ambiance chargée de symbolisme, l'Angola et le Portugal s'affrontent ce samedi, à 18 heures, au pavillon de Kilamba, à Luanda, pour le dernier match du Tournoi international de handball féminin senior « Angola 50 ans », organisé pour célébrer le jubilé de l'indépendance nationale.

Au-delà des résultats sportifs, ces deux pays membres de la CPLP et qui partagent des liens historiques profonds, apporteront également aux amoureux du sport, ce facteur d'intégration et de fraternité.

Plus qu'un simple match, les deux équipes forment un seul corps à cette fête qui célèbre la liberté des Angolais arrachée le 11 novembre 1975.

Un public enthousiaste est attendu au pavillon polyvalent de Kilamba, où les Perles angolaises et les Portugaises offriront un spectacle inédit (elles ne se sont jamais affrontées), on s'attend à un match émouvant, dans un pays où le handball, en particulier le handball féminin, domine largement le continent africain et rivalise avec les puissances mondiales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour l'Angola, invaincu jusqu'à présent, ce match servira non seulement à clôturer le tournoi marqué par de solides performances, mais aussi à la préparation de la Coupe du monde, qui se tiendra aux Pays-Bas et en Allemagne du 26 novembre au 14 décembre de cette année.

L'équipe nationale hôte mène le classement avec quatre points, grâce à ses victoires contre le Congo Brazzaville (25-21) et la Lituanie (37-16).

Le Portugal, après une victoire convaincante sur la Lituanie (37-23) et une défaite contre le Congo (25-26), entrera assurément sur le terrain avec la ferme intention de terminer la compétition avec honneur.

Avant le dernier match, le Congo Brazzaville et la Lituanie s'affrontent à 16 heures.

Le Congo a perdu son premier match contre l'Angola (21-25) et a battu le Portugal 26-25, tandis que la Lituanie n'a pas encore remporté une victoire à ce tournoi organisé à l'occasion des festivités des 50 ans de l'Indépendance nationale qui se prolongeront jusqu'en décembre avec de multiples événements sportifs, politiques et sociaux.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.