Angola: Le pays et le Portugal clôturent le tournoi « 50 ans de l'Indépendance» par un match hautement symbolique

Luanda — Dans une ambiance chargée de symbolisme, l'Angola et le Portugal s'affrontent ce samedi, à 18 heures, au pavillon de Kilamba, à Luanda, pour le dernier match du Tournoi international de handball féminin senior « Angola 50 ans », organisé pour célébrer le jubilé de l'indépendance nationale.

Au-delà des résultats sportifs, ces deux pays membres de la CPLP et qui partagent des liens historiques profonds, apporteront également aux amoureux du sport, ce facteur d'intégration et de fraternité.

Plus qu'un simple match, les deux équipes forment un seul corps à cette fête qui célèbre la liberté des Angolais arrachée le 11 novembre 1975.

Un public enthousiaste est attendu au pavillon polyvalent de Kilamba, où les Perles angolaises et les Portugaises offriront un spectacle inédit (elles ne se sont jamais affrontées), on s'attend à un match émouvant, dans un pays où le handball, en particulier le handball féminin, domine largement le continent africain et rivalise avec les puissances mondiales.

Pour l'Angola, invaincu jusqu'à présent, ce match servira non seulement à clôturer le tournoi marqué par de solides performances, mais aussi à la préparation de la Coupe du monde, qui se tiendra aux Pays-Bas et en Allemagne du 26 novembre au 14 décembre de cette année.

L'équipe nationale hôte mène le classement avec quatre points, grâce à ses victoires contre le Congo Brazzaville (25-21) et la Lituanie (37-16).

Le Portugal, après une victoire convaincante sur la Lituanie (37-23) et une défaite contre le Congo (25-26), entrera assurément sur le terrain avec la ferme intention de terminer la compétition avec honneur.

Avant le dernier match, le Congo Brazzaville et la Lituanie s'affrontent à 16 heures.

Le Congo a perdu son premier match contre l'Angola (21-25) et a battu le Portugal 26-25, tandis que la Lituanie n'a pas encore remporté une victoire à ce tournoi organisé à l'occasion des festivités des 50 ans de l'Indépendance nationale qui se prolongeront jusqu'en décembre avec de multiples événements sportifs, politiques et sociaux.