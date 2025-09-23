Angola: Des médecins angolais formés aux techniques de réanimation néonatale

Luanda — Quatre cent trente professionnels de santé, dont des médecins, des infirmiers et des techniciens, débuteront mardi une formation aux techniques de réanimation néonatale et au transport des nouveau-nés à haut risque.

Selon un communiqué de presse obtenu lundi par l'ANGOP, des professionnels seront formés dans les provinces de Luanda, Huambo et Benguela. Cette dernière accueillera mardi la première phase de formation des formateurs, avec un total de 80 professionnels.

À propos de cet événement, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a déclaré que cette action constituait une étape décisive dans le renforcement des capacités techniques nationales.

« Cette initiative marque une étape importante dans notre engagement à réduire la mortalité infantile et à bâtir un système de santé plus fort, plus performant et plus humain », a-t-elle déclaré.

Pour la gouvernante, investir dans la formation des professionnels du secteur permet de sauver des vies et d'assurer un avenir meilleur aux enfants.

Cette formation sera promue par le ministère de la Santé, dans le cadre de la coopération technique entre l'Angola et le Brésil, grâce à un partenariat entre les Sociétés Angolaises de Pédiatrie (SAP), brésilienne (SBP) et de Minière de Pédiatrie (SMP) et l'Agence brésilienne de coopération (ABC/MRE).

L'événement sera mis en oeuvre par l'Unité de mise en oeuvre du Projet de formation des ressources humaines en santé (PFRHS-UIP) et concoure au renforcement des compétences cliniques des professionnels angolais, contribuant ainsi à la réduction de la mortalité néonatale dans le pays.

La formation porte également sur l'amélioration continue des soins néonatals et contribue à la réalisation des objectifs de l'Agenda 2030, notamment en matière de réduction de la mortalité infantile.

Elle sera dispensée par une équipe multidisciplinaire de spécialistes brésiliens et angolais.