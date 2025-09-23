Angola: Plus de 13 000 familles bénéficient de consultations médicales à domicile

Cacuaco — Entre 2023 et 2024, dans la capitale angolaise, 13 500 familles ont été assistés lors de consultations médicales à domicile, dans le cadre de la campagne d'intervention « Santé porte-à-porte », a annoncé vendredi, à Luanda, le directeur provincial de la Santé, Manuel Varela.

Manuel Varela s'est adressé à la presse lors de la 11e édition de la campagne « Santé porte-à-porte », aussi appelée campagne Dipanda, réalisée dans le quartier de Belo Monte, municipalité de Cacuaco.

Manuel Varela a précisé que le programme promeut la santé en offrant des informations claires et accessibles pour susciter le changement de comportement, encourager la résilience et l'engagement communautaire.

Selon le directeur, la campagne implique 150 professionnels de santé et va offrir des services dans toutes les municipalités et quartiers de la ville de Luanda.

À cette occasion, le vice-gouverneur de Luanda chargé du secteur politique et social, Manuel Gonçalves, a souligné l'importance de cette proximité avec les communautés dans le cadre des solutions locales, en priorisant la santé des populations.

« Tous les citoyens angolais sont appelés à participer à cette campagne de santé », a exhorté le gouverneur. COF/DJ/OHA/DF/LUZ