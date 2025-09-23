A la faveur de la 36e commémoration de la mort de quarante-huit Congolais du vol UTA, le 19 septembre 1989, la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a réaffirmé, vendredi dernier à Brazzaville, l'engagement du gouvernement à oeuvrer davantage pour la sécurité aérienne de la population.

La ministre des Transports a réaffirmé l'engagement du Congo juste après le dépôt de la gerbe de fleurs en mémoire des 48 Congolais victimes de l'attentat contre le DC 10 l'Uta 772, survenu en 1989 dans le désert du Ténéré au Niger, ayant causé la mort de 170 personnes.. « Au nom du gouvernement, la ministre en charge des Transports que je suis vient de nouveau réitérer cet acte et réaffirmer donc l'engagement du gouvernement à tout mettre en oeuvre pour que les conditions de sureté, de sécurité de la navigation aérienne au Congo soient respectées », a-t-elle déclaré.

En effet, depuis la survenance de ce drame, le gouvernement congolais organise chaque année une cérémonie de commémoration en souvenir des victimes, à laquelle prennent part également leurs familles. D'ailleurs, l'un des parents qui a perdu trois membres de sa famille affirme que le vide se fait toujours sentir. Comme les autres membres de la famille, il reste inconsolable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'était une tragédie, j'étais très jeune. Je me souviens, il y a trente-six ans de cela, mais bon... Aujourd'hui, c'est un sentiment de mémoire en fait. Je viens leur prouver que je ne les ai jamais oubliés », s'est exprimé Serge Alain Mavoungou.

Le vol de l'aéronef de type DC-10 de la compagnie aérienne Union de transports aériens (UTA) à destination de Paris, en France, était parti de l'aéroport Maya-Maya, en République du Congo, avec cent soixante-dix passagers de dix-huit nationalités différentes, rappelle-t-on.