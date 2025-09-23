Congo-Brazzaville: Tournoi de football Enrico-Mattei - Le CNFF de Brazzaville remporte le graal

A l'occasion de la Journée italienne du sport dans le monde, l'ambassade d'Italie en République du Congo a organisé, du 20 au 21 septembre au stade Enrico-Mattei de Pointe-Noire, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, la société ENI Congo et le Centre national de formation de football (CNFF) de Brazzaville, la deuxième édition du tournoi de football des moins de 18 ans baptisé Enrico-Mattei, du nom du fondateur d'Eni. Une compétition remportée par l'équipe du CNFF devant celle de Loandjili en finale sur le score de 2-0.

Le tournoi de football des moins de 18 ans Enrico-Mattei a regroupé quatre équipes : Tié-Tié, Mvou-Mvou, Loandjili et le CNFF de Brazzaville autour des valeurs du sport, de partage, de la coopération et de l'amitié entre l'Italie et le Congo. « C'est un honneur de pouvoir célébrer, avec vous tous, la Journée nationale du sport italien dans le monde. Un événement que le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne promeut le mois de septembre pour souligner comment le sport en général parle un langage universel qui ne connaît pas de frontières et unit les peuples », a dit Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie en République du Congo.

Exhortant les jeunes au fair-play, à la discipline, au respect de l'adversaire et au travail, il a ajouté: « Je voudrais dire quelques mots sur un sujet qui nous tient à coeur : l'importance de l'éducation. Je sais que l'année scolaire va bientôt reprendre en République du Congo. Un moment fondamental pour vous. Le sport et l'école doivent aller de pair, car ce sont deux outils essentiels pour construire un avenir meilleur.

Il est important de s'entraîner et de jouer au football. Mais n'oubliez jamais que la connaissance, l'étude et l'engagement sont ce qui vous permettra de réaliser tous vos rêves, sur et en dehors du terrain. Le terrain de sport vous enseigne la discipline et le respect, l'école vous donne les outils pour grandir en tant que personne responsable".

Pour sa part Charles Makaya, directeur de cabinet du ministre en charge des Sports, encourageant les jeunes à rechercher l'excellence dans la sportivité, l'esprit d'équipe, la discipline et le respect des règles du jeu, a livré à la clôture de l'évènement une information qui a réjoui non seulement les jeunes mais aussi les dirigeants et encadreurs de football.

« Au nom du ministre des Sports, nous remercions la direction générale d'Eni Congo pour son écoute et l'intérêt qu'elle manifeste au projet de création du Centre national de formation de football sur ce site d'Enrico-Mattei. Ce centre de Pointe-Noire sera le lieu d'éducation et de formation aux valeurs du sport et à la performance sportive pour les enfants de 8 à 18 ans afin de les préparer à devenir des élites du football de demain dans notre pays. Nous fondons l'espoir qu'il verra le jour dans un avenir proche ».

Lors des huit rencontres âprement disputées dans un esprit sportif, de discipline et de fair-play remarquable, le public a eu droit à de belles parties de football entrecoupées par les animations et parades culturelles. Une deuxième édition qui a été une réussite, a reconnu l' ambassadeur d'Italie au Congo. Il a remercié les sportifs, partenaires et tous ceux qui ont contribué à son succès en cette année dédiée à la jeunesse au Congo. Enrico Nunziata a fait part des grands événements sportifs que l'Italie abritera en 2026, à savoir les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina et les Jeux méditerranéens de Tarente.

Le palmarès de la 2e édition du tournoi de football des -18 ans Enrico-Mattei

1-CNFF

2-Loandjili

3-Tié-Tié

4-Mvou-Mvou

Meilleur joueur : Jean Loudzikou (Loandjili)

Meilleur gardien : Gaga Omeya ( Mvou Mvou)

Meilleur buteur : Galoise (CNFF) 3 buts.