Congo-Brazzaville: COP 30 - L'Unicef et le pays veulent impliquer les jeunes dans des questions climatiques

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a échangé pour la première fois avec la nouvelle représentante du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) au Congo, Mariavittoria Ballotta, le 18 septembre à Brazzaville, pour redéfinir à nouveau les points clés de coopération entre les deux institutions.

Pour l'Unicef, le souhait est que le gouvernement engage davantage des enfants et des jeunes dans des questions climatiques et environnementales. En effet, le changement climatique ayant un impact direct sur ces derniers, l'Unicef veut que leur voix se fasse plus entendre lors des négociations internationales.

« On le voit tous les jours, on voit les défis qu'on a avec les inondations, on les voit aussi avec les effets de la dégradation de l'environnement et comment cela impacte le service pour les enfants; que ce soient les écoles, les services de santé, que ce soit aussi la capacité des familles de prendre en charge leurs enfants », a indiqué Mariavittoria Ballotta.

La représentante de l'Unicef estime que « c'est prioritaire de pouvoir engager ensemble les enfants et la jeunesse congolaise dans cette lutte contre le changement climatique et ses impacts néfastes sur la société et sur les enfants au Congo ». Aussi, l'Unicef veut que « l'enfant et la jeunesse gardent une place spéciale dans le développement du nouveau Plan national de développement ».

« Donc ce sera aussi un point de collaboration prioritaire et évidemment aussi, les questions liées à la préparation de la COP 30 qui s'annonce bientôt et à laquelle on souhaite que des jeunes congolais très dynamiques puissent aussi accompagner la délégation du gouvernement et le chef de l'État », a-t-elle plaidé.

Par ailleurs, pour une meilleure planification des ressources allouées au gouvernement, l'Unicef veut que les données et les analyses de l'impact du changement climatique sur les enfants soient aussi un travail prioritaire. Enfin, l'Unicef a réitéré son soutien au Congo, notamment au ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo pour porter la voix des jeunes et des enfants en dehors de la frontière congolaise à la COP 30.

Signalons qu'impliquer les jeunes dans les processus décisionnels de manière participative, transparente et inclusive est important pour leur donner les moyens de jouer un rôle moteur. Les gouvernements doivent intégrer les jeunes leaders du climat dans les processus décisionnels consultatifs qui vont au-delà de la définition des enjeux climatiques.