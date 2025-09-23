Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - Les chances de qualification intactes pour AS Otohô et AC Léopards

L'AS Otoho a fait un pas important vers la qualification pour le deuxième tour préliminaire en allant s'imposer 2-1, le 21 septembre à Luanda, devant le Primeiro de Agosto en match aller du premier tour de la Coupe africaine de la Confédération

Menés au score dès la 18e minute suite au but de Dago, les Congolais ont renversé les Angolais grâce à un doublé de Wilfrid Nkaya, respectivement à la 41e et 52e minutes. L'AS Otoho abordera la manche retour, prévue le 28 septembre au stade Alphonse- Massamba-Débat, avec un avantage psychologique conséquent. Pour priver le club congolais d'une qualification au second tour préliminaire qui lui tend déjà les bras, les Angolais devront l'emporter 2-0.

A Brazzaville, par contre, l'Athlétic club Léopards de Dolisie a fait jeu égal 0-0 face à Black Bulls de Mozambique en Ligue des champions en étant en supériorité numérique. Feliciano Joao Jone de Black Bulls a été expulsé au début de la seconde période pour avoir annihilé une occasion de but en tant que dernier défenseur. Mais qu'à cela ne tienne, les chances de qualification des deux représentants congolais sont intactes à condition de mieux négocier la manche retour prévue ce week-end qui s'annonce décisive pour eux.

Au match aller, « si tu ne peux pas gagner, il ne faut pas non plus perdre ». C'est le point positif que l'on peut tirer du nul sans but de l'AC Léopards de Dolisie. Frustrant, certes, puisque l'équipe s'est procurée des occasions franches de buts mais elle a été trahie par le manque d'efficacité offensive. C'est la suite logique d'une équipe qui n'a eu que trois semaines de préparation dont une avec les internationaux venus du Championnat d'Afrique des nations. « Ce que j'ai vu c'est de la magie pour ces jeunes », a commenté Cédric Nanitelamio, regrettant le peu de temps de préparation dont son équipe a bénéficié sans perdre de vue le manque de compétition au niveau local.

L'AC Léopards doit vite tourner la page car la pression a changé de camp. Une victoire ou encore un match nul avec but le qualifiera. Avec ce qu'a fait l'AS Otoho, il y a de quoi espérer. C'est encore jouable. «Oui, nous pouvons nous qualifier. Ce que je sais, s'il y a une équipe qui sait voyager au Congo, c'est l'AC Léopards de Dolisie . EIle l'a prouvé par le passé. On a une jeunesse qui a faim et on sait ce qu'il y a à faire. Je pense qu'on ne se trompera pas de stratégies ou de plan pour amener cette équipe au second tour », a déclaré l'entraîneur congolais. Et de poursuivre : « Je vois en face une équipe qui a le même niveau que nous. Il faut réfléchir... Mais nous sommes en Afrique. Mozambique c'est le Congo, le Congo c'est Mozambique. On est tous des Africains et on se connaît bien ».

L'histoire retiendra que l'AC Léopards, par le passé, avait fait un nul à Dolisie 1-1 devant les Etincelles du Rwanda avant de s'imposer dans ce pays 2-0. Même Rayon sport avait tenu en échec les Fauves du Niari à Dolisie, 0-0 avant, qu'ils n'arrachent leur qualification 2-2.

La poursuite de la compétition reviendra donc au club le plus engagé. Custodio Andre Gune, l'entraîneur de Black Bulls, sait que ce match retour reste ouvert. « Comme nous recevons au retour, nous allons leur montrer que nous sommes les propriétaires de la maison. Ainsi, nous imposerons notre style de jeu pour certainement sortir vainqueurs », a-t-il souligné.