Sénégal: 80e anniversaire de l'ONU - La participation du Président Faye, symbole d'un attachement 'constant' au multilatéralisme

Dakar — Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a participé, lundi, à la réunion de haut niveau célébrant le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies (ONU), preuve de "l'attachement constant" du Sénégal aux valeurs du multilatéralisme et du dialogue des nations, a appris l'APS de source officielle sénégalaise.

"Ce matin à New York, le Président de la République a pris part à la réunion de haut niveau célébrant les 80 ans de l'Organisation des Nations Unies, marquant l'ouverture de la 80e Assemblée générale. [...] La participation du Chef de l'État à cet anniversaire souligne l'attachement constant du Sénégal aux valeurs du multilatéralisme et du dialogue des nations", rapporte la présidence sénégalaise sur ses plateformes numériques.

Cette rencontre "symbolique" a rappelé la "vocation première" de l'ONU, qui est de "maintenir la paix, défendre la justice, promouvoir la coopération internationale et répondre collectivement aux défis mondiaux", ajoute la même source.

Le chef de l'Etat est engagé dans d'intenses activités diplomatiques depuis son arrivée à New York, pour la 80e Assemblée générale de l'ONU, dimanche.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'est entretenu, par exemple, avec le président de la République Tchèque, Petr Pavel, sur "le renforcement des relations bilatérales, les perspectives de coopération économique, technologique et éducative, ainsi que sur la volonté commune d'approfondir le partenariat" entre Dakar et Prague.

"Cette rencontre illustre la détermination du Sénégal à diversifier ses partenariats et à consolider ses relations avec l'ensemble des nations", expliquent les services de la présidence sénégalaise.

Dimanche, le Président Faye avait entamé son programme d'activités par une audience accordée à Patrick Achi, ministre d'État et conseiller spécial du Président ivoirien, Alassane Ouattara, "porteur d'un message de ce dernier".

Le débat général de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre ce mardi, 23 septembre, pour se poursuivre jusqu'au 29 du même mois.

Le thème de l'AG de l'ONU porte cette année sur le thème "Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains".