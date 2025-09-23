Sénégal: Kolda - Un potentiel gisement de phosphate découvert à Médina El Hadj

Kolda — Le directeur régional de l'Energie et des Mines de Kolda (sud), Pascal Faye, a révélé qu'un potentiel gisement de phosphates a été découvert à Médina El Hadji, une commune de la région ou les explorations se poursuivent pour confirmer la présence de minerai.

"Le site de Médina El Hadj est dans une phase d'exploration et les études se poursuivent avec l'implication des communautés pour éviter des désaccords souvent constatés ailleurs après la découverte de ressources comme ce potentiel gisement de phosphate qui vient d'être découvert par Damash Minérals LTD", a-t-il déclaré.

Il intervenait dimanche en marge des "journées portes ouvertes" initiées par le ministère de Mines, de l'Energie et du Pétrole, du 18 au 26 septembre.

Des recherches sont en cours, en même temps que des études d'impact environnemental et social sont menées dans cette partie du département de la région de Kolda frontalière de la Guinée Bissau voisine, selon Pascal Faye.

"Si l'exploitation minière reste une opportunité de création d'emplois et de croissance économique dans la zone de découverte, elle demeure toutefois accompagnée de défis notamment environnemental, d'un risque de pollution et de flux migratoire avec l'installation de camps de fortune au niveau des sites de découverte", a-t-il ajouté.

Le directeur régional de l'Energie et des Mines a saisi cette occasion pour inviter les acteurs et les populations sur la nécessité de mettre fin à l'exploitation anarchique et clandestine des ressources minières.

Il a donné l'exemple du sable extrait au niveau des carrières de la région de Kolda.